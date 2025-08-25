Menu
ESPORTES
COPA DO BRASIL

Sem Ademir, Bahia pode ter retorno de Pulga contra o Fluminense

Tricolor de Aço enfrenta onda de lesões, mas o "Fantástico" deve voltar para as quartas de final

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

25/08/2025 - 13:00 h
O Bahia terá o retorno de Erick Pulga após lesão, enquanto Ademir preocupa para o duelo contra o Fluminense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Rogério Ceni atualiza situação do elenco.
O Bahia terá o retorno de Erick Pulga após lesão, enquanto Ademir preocupa para o duelo contra o Fluminense pelas quartas de final da Copa do Brasil. Rogério Ceni atualiza situação do elenco.

O Bahia possui alguns jogadores no Departamento Médico tricolor, e o atacante Ademir deverá ser mais um a se juntar a essa lista, provavelmente desfalcando o Tricolor de Aço no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense, nesta quinta-feira, 28, às 18h30, na Arena Fonte Nova. Mas o torcedor tricolor pode ter uma grata surpresa para o duelo: o atacante Erick Pulga deverá retornar aos gramados após lesão.

Pulga deve voltar de lesão
Pulga deve voltar de lesão | Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O jogador está há quase um mês em recuperação de um estiramento na parte posterior da coxa esquerda, que o acometeu no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, entrou no decorrer da partida, ficou apenas 13 minutos em campo e precisou ser substituído após se machucar.

Após exatos 28 dias de recuperação — considerando a data da partida contra o Flu —, é esperado que o “Fantástico” esteja apto para enfrentar o Fluminense. A propósito, o retorno do atleta esteve próximo de acontecer na semana retrasada, quando o Bahia enfrentou o Corinthians, ao menos foi o que Rogério Ceni afirmou. Na ocasião, o camisa 16 esteve na lista de relacionados para o jogo, mas acabou não entrando em campo, apesar do desejo do treinador em utilizá-lo.

Hoje não tivemos o Pulga, queria usar ele 15 minutos, mas não foi possível
disse Ceni - após o jogo contra o Corinthians

Na partida, inclusive, o atacante foi advertido com o terceiro cartão amarelo no Campeonato Brasileiro, o que o fez cumprir suspensão automática no jogo contra o Santos, realizado neste domingo, 24. Entretanto, vale ressaltar que a advertência foi válida apenas para a Série A do Brasileirão; portanto, Pulga ficou de fora da partida do meio de semana, contra o Ceará, na Copa do Nordeste, por opção. Para o duelo, a torcida tricolor alimentou a expectativa pelo retorno.

Acevedo vai ficar fora?

Após o jogo contra o Santos neste domingo, 24, quando o Bahia perdeu o atacante Ademir logo no início da partida, surgiu outra preocupação na reta final do duelo: trata-se de Nicolás Acevedo.

O volante uruguaio pediu para ser substituído depois de desabar em campo, mas, apesar do susto, o técnico Rogério Ceni tranquilizou a torcida tricolor durante a coletiva de imprensa. Conforme revelou o comandante, o jogador sentiu apenas cãibra.

Ele só sentiu um pouco de cãibra
garantiu Ceni - revelando o estado do jogador

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

