Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

REFORÇO!

Bahia oficializa a contratação do goleiro João Paulo

Goleiro de 30 anos chega por empréstimo até junho de 2026

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

25/08/2025 - 12:07 h | Atualizada em 25/08/2025 - 12:29
João Paulo é o novo goleiro do Bahia para a temporada 2025
João Paulo é o novo goleiro do Bahia para a temporada 2025 -

O Bahia tem novo goleiro para assumir a meta: trata-se do arqueiro João Paulo, ex-Santos. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, 25, por meio das redes sociais do clube. O jogador chega por empréstimo até 30 de junho de 2026, com opção de compra.

Veja:

O atleta de 30 anos chega ao Esquadrão em meio a um cenário conturbado no setor, marcado por incerteza por parte da torcida e goleiros em baixa. Por isso, o jogador deverá assumir a meta tricolor de forma imediata para a sequência da temporada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

João Paulo estará à disposição do técnico Rogério Ceni para o restante do Campeonato Brasileiro e para a reta final da Copa do Brasil, mediante publicação do vínculo com o Esquadrão no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O reforço fica impedido de entrar em campo apenas pela Copa do Nordeste, uma vez que o prazo para inscrição de novos atletas já foi encerrado.

João Paulo é o novo goleiro do Bahia para a temporada 2025
João Paulo é o novo goleiro do Bahia para a temporada 2025 | Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Contudo, é importante ressaltar que João Paulo enfrenta uma temporada de pouca minutagem. Em 2025, o goleiro atuou apenas uma vez, após retornar de uma grave lesão no tendão de Aquiles, que o afastou dos campos por longo período.

Leia Também:

Bahia: Acevedo fora? Rogério Ceni revela situação do jogador
Luciano Juba brilha e pode surpreender na convocação da Seleção
Bahia alcança marca de três meses sem perder no Campeonato Brasileiro

História de João Paulo no Santos

Revelado nas categorias de base do Santos, João Paulo conquistou a Copinha em 2014 e integrou o grupo que faturou o Campeonato Paulista em 2016. Sua estreia no time principal ocorreu apenas em 2017, no empate sem gols contra o Vasco, pelo Brasileirão.

A oportunidade de se firmar como titular só surgiu em 2020, depois da saída de Everson e de uma lesão de Vladimir. A partir daí, o goleiro viveu momentos de destaque, incluindo a campanha do vice-campeonato da Libertadores em 2020, na qual disputou 33 partidas. Em 2021, João Paulo assumiu a faixa de capitão e manteve presença constante, atuando em 54 jogos, seguido de 62 partidas em 2022 e 59 em 2023. Apesar disso, sua temporada de 2023 foi marcada por críticas devido a falhas durante o rebaixamento do Santos à Série B.

No final de 2023, ele decidiu abrir mão da faixa de capitão e aceitou uma redução salarial para permanecer no clube. Em maio de 2024, em jogo contra o América-MG, João Paulo sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, que exigiu cirurgia e afastamento dos gramados.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia Brasileirão 2025 Copa do Brasil 2025 João Paulo santos

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
João Paulo é o novo goleiro do Bahia para a temporada 2025
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

João Paulo é o novo goleiro do Bahia para a temporada 2025
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

João Paulo é o novo goleiro do Bahia para a temporada 2025
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

João Paulo é o novo goleiro do Bahia para a temporada 2025
Play

Carille se irrita com jornalista após ser confundido com Carpini

x