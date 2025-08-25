Bahia oficializa a contratação do goleiro João Paulo

João Paulo é o novo goleiro do Bahia para a temporada 2025 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia tem novo goleiro para assumir a meta: trata-se do arqueiro João Paulo, ex-Santos. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, 25, por meio das redes sociais do clube. O jogador chega por empréstimo até 30 de junho de 2026, com opção de compra.

Veja:

✍🏽 Agora é oficial! Goleiro João Paulo chegou para defender o Esquadrão. Leia mais ➡️ https://t.co/xNT3SeEKFA #BahiaDasArtes #BBMP pic.twitter.com/Mx5atasoiA — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) August 25, 2025

O atleta de 30 anos chega ao Esquadrão em meio a um cenário conturbado no setor, marcado por incerteza por parte da torcida e goleiros em baixa. Por isso, o jogador deverá assumir a meta tricolor de forma imediata para a sequência da temporada.

João Paulo estará à disposição do técnico Rogério Ceni para o restante do Campeonato Brasileiro e para a reta final da Copa do Brasil, mediante publicação do vínculo com o Esquadrão no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O reforço fica impedido de entrar em campo apenas pela Copa do Nordeste, uma vez que o prazo para inscrição de novos atletas já foi encerrado.

João Paulo é o novo goleiro do Bahia para a temporada 2025 | Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Contudo, é importante ressaltar que João Paulo enfrenta uma temporada de pouca minutagem. Em 2025, o goleiro atuou apenas uma vez, após retornar de uma grave lesão no tendão de Aquiles, que o afastou dos campos por longo período.

História de João Paulo no Santos

Revelado nas categorias de base do Santos, João Paulo conquistou a Copinha em 2014 e integrou o grupo que faturou o Campeonato Paulista em 2016. Sua estreia no time principal ocorreu apenas em 2017, no empate sem gols contra o Vasco, pelo Brasileirão.

A oportunidade de se firmar como titular só surgiu em 2020, depois da saída de Everson e de uma lesão de Vladimir. A partir daí, o goleiro viveu momentos de destaque, incluindo a campanha do vice-campeonato da Libertadores em 2020, na qual disputou 33 partidas. Em 2021, João Paulo assumiu a faixa de capitão e manteve presença constante, atuando em 54 jogos, seguido de 62 partidas em 2022 e 59 em 2023. Apesar disso, sua temporada de 2023 foi marcada por críticas devido a falhas durante o rebaixamento do Santos à Série B.

No final de 2023, ele decidiu abrir mão da faixa de capitão e aceitou uma redução salarial para permanecer no clube. Em maio de 2024, em jogo contra o América-MG, João Paulo sofreu uma lesão no tendão de Aquiles, que exigiu cirurgia e afastamento dos gramados.