Bahia alcança marca de três meses sem perder no Campeonato Brasileiro

Bahia firma posição no G-4 com recorde de invencibilidade na Série A - Foto: Uendel Galter / Ag. A TARDE

No triunfo sobre o Santos neste domingo, 24, o Bahia alcançou uma marca positiva no Campeonato Brasileiro: chegou a nove jogos de invencibilidade no certame. A última vez que o Tricolor de Aço foi derrotado aconteceu há exatamente três meses, no dia 25 de maio, quando perdeu para o Grêmio — com um pênalti, no mínimo, duvidoso.

Veja os jogos invictos do Bahia no Brasileirão:

(C) Bahia 2-0 Santos | Brasileirão 2025 - R21 | V

(F) Corinthians 1-2 Bahia | Brasileirão 2025 - R20 | V

(C) Bahia 3-3 Fluminense | Brasileirão 2025 - R19 | E

(F) Sport 0-0 Bahia | Brasileirão 2025 - R18 | E

(C) Bahia 3-0 Juventude | Brasileirão 2025 - R17 | V

(F) Fortaleza 1-1 Bahia | Brasileirão 2025 - R15 | E

(C) Bahia 2-1 Atlético Mineiro | Brasileirão 2025 - R13 | V

(F) Red Bull Bragantino 0-3 Bahia | Brasileirão 2025 - R12 | V

(C) Bahia 2-1 São Paulo | Brasileirão 2025 - R11 | V

Devido a essa sequência, o Bahia saltou da 8ª colocação, com 15 pontos na 10ª rodada — quando perdeu para o Grêmio —, para a 4ª posição, com 36 pontos, firme no G-4 do Campeonato Brasileiro, quatro pontos à frente do 5º colocado, na 21ª rodada. Tudo isso com dois jogos atrasados ainda a disputar no certame (contra Internacional e Vasco, válidos pela 14ª e 16ª rodadas, respectivamente).

Entretanto, é importante destacar que, durante esse período de 90 dias sem derrota, houve a paralisação do futebol brasileiro devido à disputa do Mundial de Clubes de 2025. Foram 27 dias até o retorno do recesso. Portanto, mais precisamente, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni está há exatos 63 dias sem perder.

Com o feito de nove jogos sem perder, o Esquadrão igualou sua melhor sequência invicta na história da Série A do Brasileirão por pontos corridos. Em 2019, o Tricolor de Aço também ficou nove partidas sem perder na elite do futebol brasileiro.

Relembre as maiores sequências invictas do Bahia no Campeonato Brasileiro por pontos corridos:

2025 e 2019: 9 jogos sem perder

2024 e 2018: 8 jogos sem perder

2021 e 2012: 7 jogos sem perder

2017: 6 jogos sem perder

Soberano contra paulistas

Além da manutenção da invencibilidade e da marca de três meses sem derrota no Brasileirão, o triunfo diante do Santos ainda reforçou outro feito do Tricolor de Aço nesta edição da Série A: a equipe de Rogério Ceni não sabe o que é perder para times de São Paulo no campeonato de 2025. São cinco triunfos e três empates em oito jogos.

Veja todos os jogos do Bahia contra equipes paulistas na Série A:

Bahia 2 a 0 Santos — 21ª rodada

Corinthians 1 a 2 Bahia — 20ª rodada

Red Bull Bragantino 0 a 3 Bahia — 12ª rodada

Bahia 2 a 1 São Paulo — 11ª rodada

Palmeiras 0 a 1 Bahia — 6ª rodada

Bahia 1 a 1 Mirassol — 3ª rodada

Santos 2 a 2 Bahia — 2ª rodada

Bahia 1 a 1 Corinthians — 1ª rodada

Um mês sem perder na temporada

Levando em consideração todas as competições disputadas em 2025, e não apenas o Campeonato Brasileiro, o Bahia está há um mês sem perder. O último revés do azul, vermelho e branco na temporada aconteceu no dia 22 de julho, diante do América de Cali, em jogo que eliminou o Esquadrão da Copa Sul-Americana.