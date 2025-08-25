Menu
HOME > ESPORTES
INVENCÍVEL

Bahia se mantém soberano contra paulistas no Brasileirão

Tricolor de Aço soma oito jogos sem perder para equipes de São Paulo na atual edição da Série A

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

25/08/2025 - 7:54 h
O Bahia vive grande fase no Brasileirão 2025: são oito jogos de invencibilidade contra equipes paulistas. Agora, o Tricolor enfrenta o Mirassol em duelo direto pela parte de cima da tabela.
O Bahia vive grande fase no Brasileirão 2025: são oito jogos de invencibilidade contra equipes paulistas. Agora, o Tricolor enfrenta o Mirassol em duelo direto pela parte de cima da tabela.

O Bahia é uma verdadeira pedra no sapato — ou melhor, “na chuteira” — das equipes paulistas na atual edição do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 24, após vencer o Santos com tranquilidade na Arena Fonte Nova, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni alcançou a marca de oito jogos sem perder para times do estado de São Paulo no certame.

O Tricolor de Aço já enfrentou todos os clubes paulistas do Brasileirão Série A de 2025, e inclusive já iniciou os jogos do returno. Mesmo assim, mantém a alcunha de “invencível” contra essas equipes. Até aqui, são cinco triunfos (diante de Corinthians, Santos, São Paulo e Palmeiras) e três empates — vale destacar que as igualdades foram registradas nas três primeiras rodadas da competição.

Veja todos os jogos do Bahia contra equipes paulistas na Série A:

  • Bahia 2 a 0 Santos — 21ª rodada
  • Corinthians 1 a 2 Bahia — 20ª rodada
  • Red Bull Bragantino 0 a 3 Bahia — 12ª rodada
  • Bahia 2 a 1 São Paulo — 11ª rodada
  • Palmeiras 0 a 1 Bahia — 6ª rodada
  • Bahia 1 a 1 Mirassol — 3ª rodada
  • Santos 2 a 2 Bahia — 2ª rodada
  • Bahia 1 a 1 Corinthians — 1ª rodada

Lucho Rodríguez assume artilharia e destaca disputa com Willian José
Ceni destaca exaustão do Bahia e perspectiva de piora
É Seleção? Luciano Juba é o artilheiro do Bahia no Brasileirão

Na próxima rodada, o Bahia de Rogério Ceni poderá ampliar essa invencibilidade, já que terá pela frente mais uma equipe paulista, em solo adversário, em duelo direto pela parte de cima da tabela.

No domingo, 31, às 18h30, o Esquadrão visita o Mirassol, equipe sensação do Campeonato Brasileiro, que está na cola do Tricolor de Aço na tabela de classificação — atualmente ocupa a 6ª colocação, com 32 pontos, quatro a menos que o Bahia.

No estádio Municipal Campos Maia, a equipe de Ceni terá a difícil missão de derrubar um dos únicos times invictos dentro de casa na competição — vale ressaltar que o Bahia também segue invicto sob seus domínios. Até o momento, o Mirassol disputou nove jogos como mandante na Série A, somando cinco vitórias e quatro empates.

Contudo, também é importante destacar que o Bahia tem bom retrospecto como visitante, especialmente em São Paulo, onde conquistou todos os seus três triunfos fora de Salvador no Brasileirão. O Esquadrão é o 7º melhor visitante, com 12 pontos em nove partidas: três vitórias, três empates e três derrotas.

Decisão antes de ir para São Paulo

Antes de tentar manter a sequência invicta contra clubes paulistas no Brasileirão, o Bahia tem um compromisso importante na Arena Fonte Nova. Nesta quinta-feira, 28, às 19h30, enfrenta o Fluminense no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. De olho no confronto, o técnico Rogério Ceni revelou um sonho “especial” em relação à competição.

Tags:

arena fonte nova Bahia Brasileirão 2025 copa do brasil invencibilidade mirassol Paulistas Rogério Ceni série a

x