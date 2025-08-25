Bahia: Ceni sonha com título da Copa do Brasil, mas prega cautela

Bahia mira Copa do Brasil com possível estreia de Sanabria - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia mal terá tempo para descansar e já tem um compromisso em apenas quatro dias: as quartas de final da Copa do Brasil. Após vencer o Santos neste domingo, 24, na Arena Fonte Nova, a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni terá uma missão e tanto na próxima quinta-feira, 28, diante do Fluminense, no mesmo palco. A partida está marcada para as 19h30.

Apesar de não ser nada fácil — o Esquadrão jamais passou das quartas de final da competição —, o técnico Rogério Ceni revelou que o título da Copa do Brasil “seria especial”, mas pregou cautela em relação ao sonho, sobretudo devido à extensa lista de lesões e ao calendário apertado.

“Temos que levar todos os fatores em consideração [...] Vamos lutar para vencer o jogo, o primeiro jogo conta muito, dentro da nossa casa. Me preocupo hoje com as lesões dos jogadores, temos que ver o que temos de melhor para vencer o primeiro jogo [...] E aí, na volta da Data Fifa, que não vai existir para nós por causa da Copa do Nordeste, a gente vai pensar no todo, em como passar”, comentou o técnico durante a coletiva após o apito final contra o Santos.

O importante é tentar conseguir um bom resultado no primeiro jogo, tentar vencer dentro de casa Rogério Ceni - treinador do Bahia

Refrescos e dúvidas no ataque: Sanabria pode estrear e Pulga retorna

Para o duelo contra o Fluminense, Ceni não deverá contar com o atacante Ademir, que saiu lesionado da partida deste domingo, 24. O camisa 7 tricolor se junta a outras oito peças no Departamento Médico do Esquadrão. Por conta dessa extensa lista de desfalques, o treinador falou também sobre um dos novos contratados do Bahia: o argentino Mateo Sanabria.

O atacante de 21 anos ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube, tampouco registrado no Boletim Informativo Diário (BID), mas já está em Salvador. Contudo, o comandante tricolor indicou que não terá problema em utilizá-lo, caso esteja regularizado e em condições de atuar: “Até agora não temos o jogador registrado [...] Ele está aqui, mas ainda não tem possibilidade de jogo. Talvez amanhã ele possa estar regularizado, aí são dois dias para explicar tudo, usar vídeos e tudo mais”.

Se ele estiver bem, podemos tentar utilizá-lo neste jogo de quinta-feira Ceni - técnico do Bahia

Apesar dos desfalques, vale destacar que o atacante Erick Pulga é esperado para fazer seu retorno aos gramados na partida desta quinta-feira, 28, pela Copa do Brasil. Caso Sanabria seja regularizado a tempo e o “Fantástico” esteja apto a atuar, o técnico Rogério Ceni ganhará dois reforços de peso para o duelo diante do Fluminense.