SITUAÇÃO DO DM

Bahia: Acevedo fora? Rogério Ceni revela situação do jogador

Meio-campista deixou o campo com dores na partida contra o Santos

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

25/08/2025 - 11:11 h
Acevedo preocupou a torcida tricolor após ser substítuido na partida contra o Santos
Que a bruxa está à solta no Bahia, a torcida tricolor já sabe, mas a preocupação ficou ainda maior após o jogo contra o Santos, neste domingo, 24, na Arena Fonte Nova. Isso porque, além do atacante Ademir, que saiu de campo chorando logo no início da partida, o meio-campista Nicolás Acevedo pediu para ser substituído no terço final do jogo.

Por isso, gerou-se um clima de apreensão, afinal, o Esquadrão enfrenta uma grave onda de lesões devido ao exaustivo calendário do futebol brasileiro. Atualmente, caso seja confirmada a lesão de Ademir, o Tricolor de Aço contará com nove atletas no Departamento Médico e, conforme revelado por Ceni, a situação deve piorarmas não é o caso de Acevedo.

Segundo o treinador tricolor, o caso do volante uruguaio não foi nada grave, e o jogador estará à disposição para o duelo contra o Fluminense, nesta quinta-feira, 28, às 19h30, válido pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, que Ceni revelou ser um sonho “especial”.

Ele só sentiu um pouco de cãibra
Rogério Ceni - treinador do Bahia

Acevedo assumiu a titularidade na partida diante do Santos justamente por causa de uma lesão. O uruguaio entrou na vaga de Caio Alexandre, que teve constatada uma lesão no músculo anterior da coxa direita, após deixar o campo na partida contra o Ceará, no meio da semana passada, sendo vetado pelo Departamento Médico para o confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.

Luciano Juba brilha e pode surpreender na convocação da Seleção
Bahia alcança marca de três meses sem perder no Campeonato Brasileiro
Bahia se mantém soberano contra paulistas no Brasileirão

Com o camisa 26 apto, o técnico Rogério Ceni terá uma dor de cabeça a menos para montar o time ideal, mas isso não significa que o treinador não terá desafios para escalar a equipe contra o Fluminense:

Me preocupo hoje com as lesões dos jogadores, temos que ver o que temos de melhor para vencer o primeiro jogo [...] Temos que nos reinventar todos os dias [...] O cansaço começa a pegar a todos, temos que fazer análises mais profundas", afirmou o treinador tricolor.

x