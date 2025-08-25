Brasileirão: Bahia tem data definida pela CBF para rodada atrasada

Lucho Rodríguez em campo pelo Bahia em São Januário - Foto: Leticia Martins/EC Bahia

Além das datas das finais da Copa do Nordeste, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira, 25, a tabela detalhada do jogo entre Vasco e Bahia, válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto será realizado em São Januário, no Rio de Janeiro, e é uma das partidas atrasadas do Tricolor no Brasileirão. Vale mencionar que o Esquadrão de Aço ainda tem compromisso contra o Internacional, em Salvador, pela 14ª rodada, que ainda não foi remarcado pela entidade máxima.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Bahia e Vasco se enfrentarão no dia 24 de setembro, uma quarta-feira, às 19h30.

As datas do jogo contra o Cruzmaltino, inclusive, já foram assunto em entrevista coletiva do técnico Rogério Ceni. Após o empate em 0 a 0 contra o Retrô, o comandante se antecipou a CBF e propôs a ideia de remarcar os dois confrontos atrasados do Bahia durante o período de pausa para a data Fifa.

O intervalo no calendário, no entanto, será utilizado para preencher datas das finais da Copa do Nordeste. A próxima pausa para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 acontecerá entre os dias 1 e 9 de setembro, justamente no hiato que estão marcadas as decisões da competição regional.