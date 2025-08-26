Menu
AGRADECEU!

Santoro rasga elogios a Marcos Felipe durante apresentação de João Paulo

Diretor do Bahia destacou importância do ex-goleiro para o sucesso do Esquadrão

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

26/08/2025 - 8:59 h
O diretor Cadu Santoro agradeceu Marcos Felipe pela contribuição ao Bahia, em coletiva de apresentação de João Paulo
O diretor Cadu Santoro agradeceu Marcos Felipe pela contribuição ao Bahia, em coletiva de apresentação de João Paulo

O diretor de futebol do Esporte Clube Bahia SAF, Carlos “Cadu” Santoro, durante a coletiva de apresentação do novo goleiro do clube, João Paulo, fez questão de agradecer ao antigo arqueiro tricolor, Marcos Felipe, pelos serviços prestados ao Esquadrão.

Negociado há pouco mais de uma semana com o Eyüpspor, da Turquiaonde vem brilhando com atuações de destaque —, o goleiro Marcos Felipe foi citado pelo gestor do Tricolor de Aço. Antes de apresentar o novo goleiroo do Bahia, Santoro rasgou elogios ao ex-camisa 22: “Eu queria fazer uma menção rápida, um agradecimento ao Marcos Felipe, que foi parte importante desses dois anos e meio (com o Grupo City)".

Se a gente está hoje no lugar em que está, se a gente jogou uma Libertadores em 2025 e se conseguimos nos manter na Série A em 2023, acho que há muito mérito no trabalho do Marcos
Cadu Santoro - diretor de futebol do Bahia

Embora reconheça a relevância do ex-goleiro para o sucesso do Esquadrão, Santoro destacou que o futebol é feito de ciclos e que, neste momento, o de Marcos Felipe chegou ao fim no Bahia.

“Mas, naturalmente, com os ciclos do futebol, as oportunidades aparecem, e ele recebeu a chance de viver, aos 29 anos, uma experiência no futebol europeu”, afirmou o diretor.

Apesar de não defender mais as cores azul, vermelha e branca, Marcos Felipe ainda pertence ao Bahia — o jogador está emprestado ao Eyüpspor até junho de 2027.

Marcos Felipe: altos e baixos e a perda da titularidade no Bahia

Contratado por empréstimo junto ao Fluminense na reta final de 2022, Marcos Felipe foi adquirido em definitivo pelo Esquadrão na temporada seguinte, em 2023. Contudo, nunca foi unanimidade entre a torcida tricolor. Além disso, vem sendo alvo de críticas incessantes desde o ano passado, quando deixou a desejar em momentos decisivos.

Titular desde que foi contratado, o goleiro perdeu a vaga na reta final de 2024 e iniciou a atual temporada no banco de reservas, mas retomou a titularidade. Entretanto, novamente perdeu a posição cativa após a chegada de Ronaldo. Entre idas e vindas, Marcos Felipe voltou ao onze inicial depois da lesão de Ronaldo contra o Cruzeiro.

Apesar de reassumir a meta, o goleiro permaneceu cercado de dúvidas por parte da torcida azul, vermelha e branca. Após consecutivos erros, com o ponto final ocorrendo no jogo contra o América de Cali — em que protagonizou uma verdadeira lambança com a defesa tricolor —, perdeu novamente a titularidade.

x