"TORCIDA DE OURO"

1 milhão de tricolores: torcida do Bahia faz história em 2025

Nação Tricolor bate marca importante em tempo recorde e se promete lotar a Arena Fonte Nova para quartas da Copa do Brasil

Por Téo Mazzoni

26/08/2025 - 11:11 h
A torcida do Bahia atingiu 1 milhão de torcedores na Arena Fonte Nova em 2025, se tornando a 3ª maior do Brasil nesta temporada, e se prepara para o jogo de quartas da Copa do Brasil contra o Fluminense
A torcida do Bahia atingiu 1 milhão de torcedores na Arena Fonte Nova em 2025, se tornando a 3ª maior do Brasil nesta temporada, e se prepara para o jogo de quartas da Copa do Brasil contra o Fluminense

A torcida do Bahia é patrimônio cultural e imaterial do estado, conforme os termos do art. 216 da Constituição Federal e do art. 271 da Constituição do Estado da Bahia. Costumeiramente no topo das taxas de ocupação, média de público e outros indicadores, a “Nação Tricolor” — eleita a Torcida de Ouro do futebol brasileiro em 2010 — fez valer a letra do hino do clube, que proclama “Somos da turma tricolor”, alcançando uma marca importante na temporada: 1 milhão de torcedores na Arena Fonte Nova em 2025.

O feito foi atingido no último domingo, 24, diante do Santos, quando cerca de 45.813 torcedores azuis, vermelhos e brancos compareceram ao estádio para vibrar pelo Esquadrão e incentivar o clube. O momento fez jus a outro trecho do hino — “Ninguém nos vence em vibração” —, já que a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni venceu a partida por 2 a 0, em meio a uma verdadeira festa da massa tricolor.

A façanha torna-se ainda mais expressiva quando se observa a lista dos clubes que alcançaram tal proeza na temporada: Flamengo e Corinthians, equipes que detêm as maiores torcidas do Brasil. O Bahia foi o 3º clube a atingir a marca no futebol brasileiro em 2025, após 31 jogos disputados na Arena Fonte Nova.

Veja a lista:

  • 1º: Flamengo — 1.100.932 torcedores em 24 jogos
  • 2º: Corinthians — 1.096.271 torcedores em 27 jogos
  • 3º: Bahia — 1.028.996 torcedores em 31 jogos

Além disso, vale destacar que a Nação Tricolor chegou ao feito em tempo recorde. A marca foi alcançada em agosto de 2025, enquanto em 2024 havia sido registrada apenas em setembro e, em 2023, somente em novembro.

Como Thaciano e Jean Lucas influenciaram a chegada de novo goleiro ao Bahia
Santoro rasga elogios a Marcos Felipe durante apresentação de João Paulo
Bahia anuncia contratação do zagueiro Luiz Gustavo, ex-Vasco

Torcida tricolor é convocada para lotar a Fonte Nova contra o Fluminense

Nesta quinta-feira, 28, a torcida tricolor terá a oportunidade de continuar fazendo história. Às 19h30, na Arena Fonte Nova, o Bahia recebe o Fluminense pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e a expectativa é de casa cheia. Após cinco dias de exclusividade para os sócios, os ingressos já estão disponíveis para o público geral, e o clube convocou a torcida:

Quinta é pra lotar novamente!
escreveu o Bahia - nas redes sociais

Confira:

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Esporte Clube Bahia (@ecbahia)

