HAJA CORAÇÃO!

CBF divulga tabela detalhada do Brasileiro com Bahia e Vitória em destaque

Duelos como Bahia x Flamengo e Fortaleza x Vitória tiveram datas definidas

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

26/08/2025 - 19:42 h | Atualizada em 26/08/2025 - 19:59
Bahia e Vitória em campo na Arena Fonte Nova
Bahia e Vitória em campo na Arena Fonte Nova -

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na noite desta terça-feira, 26, a tabela detalhada das rodadas 23 a 27 do Campeonato Brasileiro. Entre os jogos mais esperados da dupla Ba-Vi estão Fortaleza x Vitória, adversários diretos na briga contra o rebaixamento, e Bahia x Flamengo, na Arena Fonte Nova.

A primeira partida do Leão da Barra neste recorte será justamente o duelo que promete movimentar o Z-4 do Brasileirão, pela 23ª rodada. O Tricolor, por outro lado, vai encerrar a etapa em jogo contra o Cruzeiro, em Salvador, na segunda-feira (23 de setembro).

Confira os jogos de Bahia e Vitória divulgados pela CBF:

  • 23ª rodada:Fortaleza x Vitória | Arena Castelão - sábado (13/09) 16h;Bahia x Cruzeiro | Arena Fonte Nova - segunda-feira (15/09) 20h;
  • 24ª rodada:Vitória x Fluminense | Barradão - sábado (20/09) 16h;Ceará x Bahia | Arena Castelão - sábado (20/09) 18h30;
  • 25ª rodada:Grêmio x Vitória | Arena do Grêmio - domingo (28/09) 11h;Bahia x Palmeiras | Arena Fonte Nova - domingo (28/09) 16h;
  • 26ª rodada:Botafogo x Bahia | Nilton Santos - quarta-feira (01/10) 21h30;Vitória x Ceará | Barradão - quinta-feira (02/10) 19h;
  • 27ª rodada:Vasco x Vitória | São Janário - domingo (05/10) 16h;Bahia x Flamengo | Arena Fonte Nova - domingo (05/10) 18h30;
