CBF divulga tabela detalhada do Brasileiro com Bahia e Vitória em destaque

Bahia e Vitória em campo na Arena Fonte Nova - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na noite desta terça-feira, 26, a tabela detalhada das rodadas 23 a 27 do Campeonato Brasileiro. Entre os jogos mais esperados da dupla Ba-Vi estão Fortaleza x Vitória, adversários diretos na briga contra o rebaixamento, e Bahia x Flamengo, na Arena Fonte Nova.

A primeira partida do Leão da Barra neste recorte será justamente o duelo que promete movimentar o Z-4 do Brasileirão, pela 23ª rodada. O Tricolor, por outro lado, vai encerrar a etapa em jogo contra o Cruzeiro, em Salvador, na segunda-feira (23 de setembro).

Confira os jogos de Bahia e Vitória divulgados pela CBF: