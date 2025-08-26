HISTÓRICO
Bahia aposta em bom retrospecto em casa para avançar na Copa do Brasil
Tricolor avançou de fase 75% das vezes que venceu o jogo de ida como mandante
Por Lucas Vilas Boas
Chegou o momento do Bahia cruzar uma barreira jamais quebrada anteriormente: avançar às semifinais da Copa do Brasil, já que o Tricolor foi eliminado em todas as outras nove vezes que esteve nas quartas. Nesta quinta-feira, 28, o Tricolor encara o Fluminense pelo jogo de ida, às 19h30 na Arena Fonte Nova, considerando a importância do triunfo para uma possível classificação, mesmo sendo apenas o primeiro duelo.
O Esquadrão de Aço avançou de fase na competição em 75% das vezes que venceu o confronto de ida como mandante, e sofreu a virada apenas em duas ocasiões — contra o Grêmio, em 2005 (primeira fase) e Vasco, em 2003 (oitavas de final). Nas duas vezes, o Bahia triunfou por 2 a 1 na ida, mas perdeu pela vantagem mínima na volta e foi eliminado nas edições pela regra do gol fora de casa.
Confira as vezes que o Bahia venceu o jogo de ida (como mandante) na Copa do Brasil:
- (Classificado) vs Criciúma (2024) - Bahia 1x0 (ida) | 0x2 Bahia (volta);
- (Classificado) vs Londrina (2019) - Bahia 4x0 (ida) | 2x1 Bahia (volta);
- (Classificado) vs Vasco (2018) - Bahia 3x0 (ida) | 2x0 Bahia (volta);
- (Eliminado) vs Grêmio (2005) - Bahia 2x1 (ida) | 1x0 Bahia (volta);
- (Eliminado) vs Vasco (2003) - Bahia 2x1 (ida) | 1x0 Bahia (volta);
- (Classificado) vs Portuguesa (2002) - Bahia 3x0 (ida) | 2x2 Bahia (volta);
- (Classificado) vs Santos (2001) - Bahia 2x0 (ida) | 0x2 Bahia (volta);
- (Classificado) vs Coritiba (1999) - Bahia 3x0 (ida) | 1x1 Bahia (volta);
O grau do retrospecto se inverte quando o Tricolor falha em conquistar a vitória no primeiro jogo em casa, já que o time baiano se classificou em apenas 16,7% das vezes que não venceu na ida. Ao todo, o Esquadrão de Aço avançou somente em três de 18 oportunidades nesse quesito — contra o Azuriz (2022), Goiás (2007) e Atlético-MG (1999), quando empatou nos três confrontos.
O Bahia encara o Fluminense pelo jogo de volta da competição no dia 10 de setembro, uma quarta-feira, às 19h, no Maracanã, onde tentará fazer história e avançar às seminais pela primeira vez. Para enfrentar o Tricolor das Laranjeiras, o time de Rogério Ceni vai contar com o retorno do atacante Erick Pulga e terá os reforços João Paulo e Mateo Sanabria à disposição.
Se passar de fase, o Tricolor vai somar mais R$ 9.922.500 em premiações, além de duelar contra Botafogo ou Vasco nos dias 10 e 14 de dezembro pelas semifinais. Uma eventual final será decidida contra Atlético-MG, Cruzeiro, Corinthians ou Athletico-PR, que se enfrentam do outro lado da chave.
