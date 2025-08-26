Bahia vence o Flu em casa na Copa do Brasil? Saiba os palpites das IAs

Bahia e Fluminense se enfrentam nas quartas de final da Copa do Brasil - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Bahia e Fluminense se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, prometendo um jogo tão eletrizante quanto o último confronto entre os dois times, pelo Brasileirão, em um 3 a 3 emocionante com duas viradas. Com a decisão final acontecendo no Maracanã no dia 10 de setembro, às 19h, o vencedor de Bahia e Fluminense encontrará o vencedor de Botafogo e Vasco na semifinal do torneio.

A bola rola na Arena Fonte Nova nesta quinta-feira, 28, às 19h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado, discordando no placar.

Para o ChatGPT, vai dar Esquadrão, e por 2 a 1 no placar final. "Esse confronto promete ser equilibrado. O Bahia vive um bom momento dentro de casa, costuma ter a Fonte Nova como aliada e vem de atuações consistentes, com o apoio da torcida sendo um diferencial", analisa.

"Já o Fluminense, apesar de oscilar no Brasileirão, tem um elenco experiente e acostumado a jogos decisivos de mata-mata, com jogadores capazes de decidir em uma jogada", avalia.

"Por ser o jogo de ida e pela pressão positiva da torcida, vejo o Bahia mais agressivo, tentando construir vantagem. O Flu, por sua vez, deve apostar em transições rápidas e na experiência para sair com um bom resultado fora de casa", opina.

"Minha previsão é Bahia 2 x 1 Fluminense, com o Esquadrão aproveitando o fator casa, mas o Tricolor carioca marcando um gol importante fora, deixando tudo em aberto para a volta no Maracanã", finaliza.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, os dois ficam no empate por 1 a 1: "O Bahia tem um desempenho sólido em casa e pode aproveitar a oportunidade para somar um resultado positivo no jogo de ida".

"O Fluminense, por outro lado, vem de uma derrota para o RB Bragantino por 4 a 2 no Brasileirão, mas está focado na Copa do Brasil e pode apresentar uma boa performance contra o Bahia", afirma.

"A partida de ida é importante para ambos os times, pois pode definir o ritmo da série e dar vantagem para o time que vencer ou empatar com gol. O Bahia e o Fluminense têm chances iguais de vencer, considerando o histórico entre as equipes e o desempenho recente de ambos", completa.