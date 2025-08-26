Menu
ESPORTES
APTO

Novos reforços do Bahia saem no BID e já podem estrear

João Paulo, Mateo Sanabria e Luiz Gustavo foram regularizados oficialmente

João Grassi

Por João Grassi

26/08/2025 - 14:18 h | Atualizada em 26/08/2025 - 20:36
João Paulo, novo goleiro do Bahia
João Paulo, novo goleiro do Bahia -

Apresentados como novos jogadores do Bahia, João Paulo e Mateo Sanabria já podem estrear na quinta-feira, 28, quando o Tricolor encara o Fluminense pela Copa do Brasil. Luiz Gustavo, por outro lado, ainda terá que esperar.

Os novos contratados tiveram contrato publicado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O vínculo do goleiro com o clube baiano é de empréstimo até junho de 2026, enquanto o atacante e o zagueiro chegam em definitivo até o fim de 2030.

Como já saíram no BID, João Paulo, Sanabria e Luiz Gustavo estão regularizados oficialmente e aptos para entrarem em campo caso sejam acionados pelo técnico Rogério Ceni.

No entanto, vale lembrar que nenhum deles pode ser inscrito para a final da Copa do Nordeste, enquanto o zagueiro, além disso, não pode atuar na Copa do Brasil.

Contrato de João Paulo saiu no BID
Contrato de João Paulo saiu no BID | Foto: Reprodução/CBF
Contrato de Sanabria saiu no BID
Contrato de Sanabria saiu no BID | Foto: Reprodução/CBF
Contrato de Luiz Gustavo saiu no BID
Contrato de Luiz Gustavo saiu no BID | Foto: Reprodução/CBF

Próximo compromisso

Com João Paulo e Sanabria como opções, o Bahia recebe o Fluminense pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada às 19h30 da próxima quinta, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

x