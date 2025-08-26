APTO
Novos reforços do Bahia saem no BID e já podem estrear
João Paulo, Mateo Sanabria e Luiz Gustavo foram regularizados oficialmente
Por João Grassi
Apresentados como novos jogadores do Bahia, João Paulo e Mateo Sanabria já podem estrear na quinta-feira, 28, quando o Tricolor encara o Fluminense pela Copa do Brasil. Luiz Gustavo, por outro lado, ainda terá que esperar.
Os novos contratados tiveram contrato publicado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O vínculo do goleiro com o clube baiano é de empréstimo até junho de 2026, enquanto o atacante e o zagueiro chegam em definitivo até o fim de 2030.
Como já saíram no BID, João Paulo, Sanabria e Luiz Gustavo estão regularizados oficialmente e aptos para entrarem em campo caso sejam acionados pelo técnico Rogério Ceni.
No entanto, vale lembrar que nenhum deles pode ser inscrito para a final da Copa do Nordeste, enquanto o zagueiro, além disso, não pode atuar na Copa do Brasil.
Próximo compromisso
Com João Paulo e Sanabria como opções, o Bahia recebe o Fluminense pela rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A partida será realizada às 19h30 da próxima quinta, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.
