Bahia promove evento gratuito de empreendedorismo feminino em Salvador
Projeto terá a presença do presidente Emerson Ferretti e da escritora Clara Martins
Por Marina Branco
O mês de enfrentamento à violência contra a mulher, Agosto Lilás, será encerrado com uma iniciativa do Bahia que já chega à sua segunda edição - o DNA Empreendedoras de Aço. Criado para capacitar mulheres empreendedoras torcedoras e sócias do Tricolor, o evento gratuito dá certificados internacionais às 120 mulheres participantes, ensinando sobre networking e protagonismo feminino no mundo empresarial.
O Bahia estará representado, com a presença do presidente do clube, Emerson Ferretti, como um dos convidados. Além dele, o evento receberá Clara Martins, coautora do livro “O Caso Chiara — o rompimento do silêncio”, obra sobre a luta contra a violência doméstica e a importância da autonomia econômica feminina.
Junto ao debate, o evento terá painéis sobre inteligência artificial aplicada aos negócios, estratégias de vendas nas redes sociais e habilidades pessoais para empreender, focando em diversos aspectos do empreendedorismo feminino em atividades práticas para as participantes.
O objetivo é claro: sair do evento com um projeto de negócio estruturado, meta estendida à versão online do evento que acontecerá no dia 6 de setembro, com 200 vagas para discutir inteligência artificial para negócios e educação financeira.
DNA Empreendedoras de Aço - Edição Agosto Lilás
- Data: 30 de agosto de 2025
- Horário: 13h às 18h
- Local: Espaço Paramour, Tropical Center, Av. ACM, 116, Itaigara, Salvador
- Inscrição: gratuita no link
- Vagas: 120 (presencial) + 200 (online)
- Versão online: 6 de setembro de 2025, das 10h às 12h, via Microsoft Teams
