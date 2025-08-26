Menu
HOME > ESPORTES
CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL

Bahia promove evento gratuito de empreendedorismo feminino em Salvador

Projeto terá a presença do presidente Emerson Ferretti e da escritora Clara Martins

Marina Branco

Por Marina Branco

26/08/2025 - 12:25 h
Emerson Ferretti, presidente do Bahia, com participante da primeira edição
Emerson Ferretti, presidente do Bahia, com participante da primeira edição -

O mês de enfrentamento à violência contra a mulher, Agosto Lilás, será encerrado com uma iniciativa do Bahia que já chega à sua segunda edição - o DNA Empreendedoras de Aço. Criado para capacitar mulheres empreendedoras torcedoras e sócias do Tricolor, o evento gratuito dá certificados internacionais às 120 mulheres participantes, ensinando sobre networking e protagonismo feminino no mundo empresarial.

O Bahia estará representado, com a presença do presidente do clube, Emerson Ferretti, como um dos convidados. Além dele, o evento receberá Clara Martins, coautora do livro “O Caso Chiara — o rompimento do silêncio”, obra sobre a luta contra a violência doméstica e a importância da autonomia econômica feminina.

Junto ao debate, o evento terá painéis sobre inteligência artificial aplicada aos negócios, estratégias de vendas nas redes sociais e habilidades pessoais para empreender, focando em diversos aspectos do empreendedorismo feminino em atividades práticas para as participantes.

O objetivo é claro: sair do evento com um projeto de negócio estruturado, meta estendida à versão online do evento que acontecerá no dia 6 de setembro, com 200 vagas para discutir inteligência artificial para negócios e educação financeira.

DNA Empreendedoras de Aço - Edição Agosto Lilás

  • Data: 30 de agosto de 2025
  • Horário: 13h às 18h
  • Local: Espaço Paramour, Tropical Center, Av. ACM, 116, Itaigara, Salvador
  • Inscrição: gratuita no link
  • Vagas: 120 (presencial) + 200 (online)
  • Versão online: 6 de setembro de 2025, das 10h às 12h, via Microsoft Teams

x