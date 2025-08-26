RETORNO!
Erick Pulga volta de lesão e deve reforçar o Bahia contra o Fluminense
Erick Pulga treina normalmente antes da decisão contra o Fluminense; Fredi e Michel Araújo chamam atenção
Por Téo Mazzoni
O Bahia iniciou a preparação para o duelo decisivo na Copa do Brasil. Nesta terça-feira, 26, o elenco tricolor se reapresentou no CT Evaristo de Macedo — após a folga concedida na segunda-feira, 25 — de olho no jogo desta quinta-feira, 28, às 19h30, na Arena Fonte Nova, contra o Fluminense, válido pelas quartas de final do principal torneio mata-mata do futebol brasileiro.
A novidade ficou por conta da participação do atacante Erick Pulga durante toda a sessão. Após quase um mês em recuperação de um estiramento na parte posterior da coxa esquerda, a expectativa é de que o “Fantástico” faça seu retorno aos gramados contra o Fluminense.
Vale lembrar que o retorno do atleta esteve próximo de acontecer na semana retrasada, quando o Bahia enfrentou o Corinthians: “Hoje não tivemos o Pulga, queria usar ele 15 minutos, mas não foi possível”, revelou Ceni após a partida, no dia 16 de agosto.
Além do camisa 16, os novos reforços — Luiz Gustavo e João Paulo — treinaram normalmente com o restante do elenco. Outro ponto positivo do treino desta terça-feira, 26, foram as participações de Fredi e Michel Araújo. O zagueiro esteve presente em uma parte da atividade, enquanto o meia iniciou o processo de transição física e técnica.
O lateral-direito Gilberto trabalhou na academia e fez fisioterapia. Já os atletas Caio Alexandre, Kanu, Erick e Ademir permaneceram em tratamento.
Leia Também:
O treino
Após a ativação realizada na academia, os jogadores foram para o campo 2 do CT Evaristo de Macedo.
A comissão técnica organizou uma atividade técnica: em duplas, espalhadas por um espaço pré-determinado, os atletas tinham como objetivo trabalhar passes limitados com o companheiro e fazer a bola chegar até a dupla seguinte, superando os marcadores.
Na sequência, com o campo aberto, o treinador Rogério Ceni liderou um treinamento tático.
No fim, em uma metade do gramado, o comandante fez novo exercício tático, enquanto, do outro lado, o auxiliar Nelson Simões orientou alguns atletas em uma atividade de posicionamento defensivo e finalizações.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes