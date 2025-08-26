Menu
ESPORTES
RETORNO!

Erick Pulga volta de lesão e deve reforçar o Bahia contra o Fluminense

Erick Pulga treina normalmente antes da decisão contra o Fluminense; Fredi e Michel Araújo chamam atenção

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

26/08/2025 - 13:49 h | Atualizada em 26/08/2025 - 14:24
O Bahia iniciou a preparação para enfrentar o Fluminense nas quartas da Copa do Brasil. Erick Pulga voltou aos treinos e pode reforçar o time no duelo decisivo na Arena Fonte Nova.
O Bahia iniciou a preparação para o duelo decisivo na Copa do Brasil. Nesta terça-feira, 26, o elenco tricolor se reapresentou no CT Evaristo de Macedo — após a folga concedida na segunda-feira, 25 — de olho no jogo desta quinta-feira, 28, às 19h30, na Arena Fonte Nova, contra o Fluminense, válido pelas quartas de final do principal torneio mata-mata do futebol brasileiro.

A novidade ficou por conta da participação do atacante Erick Pulga durante toda a sessão. Após quase um mês em recuperação de um estiramento na parte posterior da coxa esquerda, a expectativa é de que o “Fantástico” faça seu retorno aos gramados contra o Fluminense.

Pulga volta e Ceni prepara Bahia para quartas da Copa do Brasil
Pulga volta e Ceni prepara Bahia para quartas da Copa do Brasil | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Vale lembrar que o retorno do atleta esteve próximo de acontecer na semana retrasada, quando o Bahia enfrentou o Corinthians: “Hoje não tivemos o Pulga, queria usar ele 15 minutos, mas não foi possível”, revelou Ceni após a partida, no dia 16 de agosto.

Além do camisa 16, os novos reforços — Luiz Gustavo e João Paulo — treinaram normalmente com o restante do elenco. Outro ponto positivo do treino desta terça-feira, 26, foram as participações de Fredi e Michel Araújo. O zagueiro esteve presente em uma parte da atividade, enquanto o meia iniciou o processo de transição física e técnica.

O lateral-direito Gilberto trabalhou na academia e fez fisioterapia. Já os atletas Caio Alexandre, Kanu, Erick e Ademir permaneceram em tratamento.

Oficial! Bahia anuncia a contratação de Mateo Sanabria
Bahia promove evento gratuito de empreendedorismo feminino em Salvador
1 milhão de tricolores: torcida do Bahia faz história em 2025

O treino

Após a ativação realizada na academia, os jogadores foram para o campo 2 do CT Evaristo de Macedo.

A comissão técnica organizou uma atividade técnica: em duplas, espalhadas por um espaço pré-determinado, os atletas tinham como objetivo trabalhar passes limitados com o companheiro e fazer a bola chegar até a dupla seguinte, superando os marcadores.

Na sequência, com o campo aberto, o treinador Rogério Ceni liderou um treinamento tático.

No fim, em uma metade do gramado, o comandante fez novo exercício tático, enquanto, do outro lado, o auxiliar Nelson Simões orientou alguns atletas em uma atividade de posicionamento defensivo e finalizações.

Tags:

arena fonte nova Bahia copa do brasil Erick Pulga Fluminense Fredi Gilberto Michel Araújo Rogério Ceni

x