Bahia fecha ciclo de contratações no ano, mas algo pode mudar; entenda

O Bahia, enfim, reforçou as posições mais carentes do seu elenco e entregou, nesta terça-feira, 26, três novas opções para Rogério Ceni. Após apresentar oficialmente Luiz Gustavo e Mateo Sanabria, o diretor de futebol Carlos Santoro admitiu que o Tricolor não vai mais se reforçar nesta janela de transferências — exceto se houverem saídas importantes e, consequentemente, reposições.

O departamento de futebol do Bahia encara esta janela de julho como essencial apenas para ajustes e correções e encerra, por hora, o período com três contratações: João Paulo, Luiz Gustavo e Mateo Sanabria. As posições (goleiro, zagueiro e atacante) eram as mais aclamadas pelos tricolores, especialmente após o período instável no gol e as lesões no sistema defensivo.

"Com as chegadas, a gente praticamente conclui a janela de transferências de chegadas. Obviamente que ainda falta uma semana, podemos ter alguma saída e, caso aconteça, a gente vai entender se é necessária uma reposição, ou não. Mas, por hora, a chegada do Mateo é a última da janela", disse o dirigente.

Luiz Gustavo

Ao apresentar Luiz Gustavo, contratado junto ao Vasco, Santoro admitiu que, no primeiro momento, reforçar a defesa não era uma prioridade, mas mudou de ideia por causa das graves contusões de Kanu e Fredi Lippert, que ainda não possuem previsões de retorno.

"É um atleta que a gente já conhece há muito tempo, não era uma posição prioritária desta janela (de transferências), mas depois da lesão do Kanu, dos problemas com Fredi e com Rezende, a gente passou a debater e anteciparmos um possível movimento de janeiro para agora, e a nossa busca sempre foi por um atleta jovem que pudesse nos ajudar em curto prazo, mas que tivesse um potencial de desenvolvimento ao longo dos próximos anos", comentou.

"Foi uma negociação muito respeitosa com as pessoas que estão no Vasco, mas também com os empresários e família. Pesou muito o interesse do Luiz em estar aqui e entender o que a gente pensava para ele como projeto, que imaginávamos para os próximos anos, então estamos felizes com a chegada dele e que ele se adapte o mais rápido possível", concluiu o dirigente.

Mateo Sanabria

O discurso foi diferente com Mateo Sanabria e Santoro revelou um pedido de Rogério Ceni para reforçar o ataque, especialmente a ponta-esquerda. O diretor contou detalhes da longa negociação, que foi destravada pela própria vontade do argentino em vestir a camisa azul, vermelha e branca.

"Essa é uma posição, como vocês sabem, prioritário na janela, um pedido do Rogério desde o início pela forma que a gente acabou encontrando de jogar com dois atletas com essa característica. No primeiro momento não tinha esse planejamento na primeira janela, mas, como eu sempre falo: é um período de ajustes e correção. Entendendo essa prioridade, passamos a olhar e essa discussão aconteceu por muitas semanas", disse.

"A gente está muito feliz com a conclusão da negociação, porque foi bastante longa. Nossa primeira conversa com os empresários aconteceu ainda em Porto Alegre, na semana do jogo contra o Inter. Foi uma negociação com muitos detalhes por Mateo ser um atleta muito importante na equipe em que estava, que não tinha interesse em negociar, mas a vontade do atleta foi determinante para a gente conseguir concluir. Sei que, infelizmente, nem sempre as coisas acontecem no tempo que nós queremos ou que todos esperam, mas o mais importante é que conseguimos concluir dentro do período de transferências", concluiu.

Antes de apresentar o goleiro João Paulo, nesta segunda-feira, 25, Carlos Santoro rasgou elogios à Marcos Felipe, que deixou o Bahia para reforçar o Eyupspor, da Turquia. O dirigente destacou a importância do ex-tricolor nas conquistas do clube baiano e revelou o desejo do atleta em atuar no futebol europeu.