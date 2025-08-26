Apresentado, Sanabria cita conversa com Ceni e revela condição física

Mateo Sanabria, novo atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Bastante desfalcado pelas lesões, o setor ofensivo do Bahia ganhou mais um novo reforço a partir desta terça-feira, 26. O argentino Mateo Sanabria foi apresentado oficialmente pelo Tricolor e revelou estar apto para atuar — reforçando em dose dupla o ataque do Esquadrão de Aço em meio ao retorno de Erick Pulga.

Sexto estrangeiro no atual elenco tricolor, Sanabria assinou até dezembro de 2030 com o clube baiano em um acordo que custou cinco milhões de euros (R$ 31,8 milhões na cotação atual). Em entrevista coletiva, o atleta de 21 anos revelou que o estilo de jogo proposto pelo time de Rogério Ceni o fez aceitar a investida do Esquadrão de Aço.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Gostei da maneira de jogar, o clube, a torcida, é um time muito grande e me comoveu muito e não tive dúvidas em vim para cá, estou muito agradecido de estar aqui", disse o argentino.

Venho de um mês complicado que não podia treinar e custou muito, mas estou muito contente e já me sinto bem para jogar. Mateo Sanabria

Com um grande respaldo por causa da sua grande carreira como goleiro, Rogério Ceni sempre é um grande atrativo para novos reforços tricolores — e não foi diferente no caso de Sanabria. Questionado sobre a relação com ele, o jogador revelou que conversou com o comandante antes de falar pela primeira vez como um atleta azul, vermelho e branco.

"Uma pessoa espetacular, vocês conhecem porque são brasileiros, mas eu também sei o passado que ele tem. Estou contente de tê-lo como técnico e estivemos nos falando, me elogiou bastante. Vamos começar a trabalhar, temos poucos dias para a próxima partida, mas temos que focar", completou.

Além de Mateo Sanabria, o Bahia tem à disposição Erick Pulga, Tiago, Kayky, Ademir, Lucho Rodríguez e Willian José como opções para o sistema defensivo.