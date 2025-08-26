Menu
HOME > ESPORTES
NOVO XERIFE?

Novo zagueiro do Bahia se compara a Van Dijk: "Bastante parecido"

Zagueiro foi apresentado oficialmente pelo Tricolor na tarde desta terça-feira, 26

Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

26/08/2025 - 17:57 h | Atualizada em 27/08/2025 - 10:22
Luiz Gustavo em sua apresentação oficial pelo Bahia
O Bahia atacou as principais carências em seu elenco e reforçou, ao contratar o zagueiro Luiz Gustavo, o setor defensivo, que foi enfraquecido pelas graves lesões de Kanu e Fredi Lippert. Apresentado oficialmente nesta terça-feira, 26, o jovem defensor revelou que foi seduzido graças ao projeto apresentado pelo clube e destacou a sua construção de jogo como principal característica, condizente com o estilo proposto por Rogério Ceni.

Aos 19 anos, Luiz Gustavo chegou ao Esquadrão de Aço após ser contratado junto ao Vasco, em uma negociação que custou 5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões). Em entrevista coletiva, o atleta revelou detalhes do acordo firmado, desde a ligação do Carlos Santoro, diretor de futebol do Bahia.

"O Cadu [Santoro, diretor de futebol] me ligou, me apresentou o projeto do clube e estou bastante contente com o projeto que o clube fez para mim. Estou muito ansioso para estrear com a camisa desse clube gigante que é o Bahia", disse o zagueiro.

Luiz Gustavo na Arena Fonte Nova
"Sou um zagueiro bastante construtor, gosto desse estilo de jogo de sair jogando e tive a oportunidade de trabalhar com Fernando Diniz, que é um excelente treinador e gosta de saída de jogo e zagueiro construtores. Tenho facilidade sim para sair jogando, é uma das minhas características e um dos meus maiores pontos fortes. Também gosto de chegar na área para fazer gol de cabeça, gol de escanteio, sou bastante ofensivo", completou.

Com a ausência de Kanu, que se recupera de uma lesão no tendão de Aquiles, e Fredi Lippert, Luiz Gustavo passa a ser opção para a defesa à disposição de Rogério Ceni neste momento da temporada.

Apesar de priorizar a construção de jogo no setor defensivo, o treinador conta com zagueiros de estilos diferentes, desde David Duarte, um pouco mais lento e forte na bola área, até os mais ágeis Gabriel Xavier e Ramos Mingo.

Questionado sobre sua principal inspiração no futebol, Luiz Gustavo destacou o holandês Virgil Van Dijk, do Liverpool, como um nome "bastante parecido em questão de estilo de jogo".

"Um jogador que eu me inspiro muito, e acho que também sou bastante parecido em questão de estilo de jogo, me inspiro muito no Van Dijk, o zagueiro do Liverpool. Minhas características de jogo são bastante parecidas com as dele", afirmou.

Além de Kanu, David Duarte, Ramos Mingo, Gabriel Xavier e Luiz Gustavo, o Bahia também conta com o volante Rezende como opção para o sistema defensivo, que já foi improvisado no setor.

