COPA DO BRASIL
Bahia x Fluminense: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem
Os times se enfrentam nesta quinta, 28, às 19h30, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil
Por Marina Branco
O último confronto entre Bahia e Fluminense foi pura emoção. Com duas viradas, a partida pelo Brasileirão terminou em um eletrizante 3 a 3, marcando a expectativa para o confronto desta quinta-feira, 28, quando ostimes se encontram novamente para começar a decisão das quartas de final da Copa do Brasil, que será definida na casa do Flu, dando ao Bahia a missão de vencer e ficar confortável em casa para a volta.
Na Arena Fonte Nova, às 19h30, Bahia e Flu disputam o jogo de ida das quartas, mirando na segunda maior competição do país. Há um mês sem perder nenhum jogo, o Esquadrão vem embalado por uma performance convincente no 2 a 0 sobre o Santos, no jogo que teve a presença e avaliação de Carlo Ancelotti para os jogadores do Tricolor Baiano.
Na tabela, o Esquadrão fica confortável no G-4, ocupando a quarta posição com 36 pontos acumulados até aqui, enquanto o Fluminense ocupa a nona, com 27 pontos. Para o Flu, que neste ano viveu uma campanha inesquecível no Mundial de Clubes, a última partida foi um 4 a 2 perdido para o Bragantino pelo Brasileirão no último sábado, 23.
Com a decisão final acontecendo no Maracanã no dia 10 de setembro, às 19h, o vencedor de Bahia e Fluminense encontrará quem vencer o confronto entre Botafogo e Vasco na semifinal do torneio.
Leia Também:
Transmissão
A partida será transmitida na televisão fechada pelo SporTV e no pay-per-view pelo Premiere.
Prováveis escalações
Do lado do Bahia, Erick, Erick Pulga, Fredi, Gilberto, Kanu e Michel Araujo desfalcam o time, retidos no departamento médico. Além deles, Caio Alexandre, que sofreu uma lesão na coxa e saiu de campo chorando no confronto que levou o Bahia à final da Copa do Nordeste e já não enfrentou o Santos pelo Brasileirão.
Já o Flu vem vivendo sem Thiago Silva e Ignácio, lesionados há cinco jogos. No entanto, a expectativa é que o zagueiro, que sofreu uma lesão muscular grau 2 mas vem treinando com o time já há quase duas semanas, retorne à titularidade contra o Esquadrão.
Bahia: Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Willian José e Ademir. Técnico: Rogério Ceni.
Fluminense: Fábio; Guga, Manoel, Freytes e Fuentes; Bernal, Hércules e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Cano. Técnico: Renato Portaluppi.
Arbitragem
- Árbitro: Raphael Claus (SP)
- Assistente 1: Guilherme Dias Camilo (MG)
- Assistente 2: Alex Ang Ribeiro (SP)
- Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)
- Quinto árbitro: Elicarlos Franco de Oliveira (BA)
- VAR: Wagner Reway (SC)
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes