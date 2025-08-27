Como era o mundo na última vez que um jogador do Bahia foi convocado

Jean Lucas pelo Bahia - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Jean Lucas é Seleção Brasileira, e pela primeira vez em 34 anos, o Bahia também é. Desde que Luiz Henrique foi convocado em 1991, o Esquadrão nunca mais mandou um atleta para a Canarinha, repetindo o feito em 2025 para as Eliminatórias da Copa contra Chile e Bolívia nas próximas semanas.

A Seleção mudou, o Bahia mudou e o mundo mudou desde então. Na época, Ayrton Senna se tornava tricampeão mundial de Fórmula 1, o Brasil tinha "apenas" três Copas do Mundo, e Freddie Mercury se despedia, dentre muitas outras efemérides que marcaram a época.

Como era o mundo na última vez em que o Bahia mandou um jogador para a Seleção

Ayrton Senna conquistava seu último título na Fórmula 1

O Brasil vibrava com a vitória de Ayrton Senna, que se tornou tricampeão mundial naquele ano consagrando o terceiro e último título de sua carreira.

Três Copas do Mundo

A Seleção Brasileira somava “só” três Copas do Mundo, com o tetra chegando apenas três anos depois, em 1994.

Sem internet

Internet, smartphones e redes sociais eram apenas ideias distantes. O iPhone ainda demoraria 16 anos para ser lançado, e o CD era a grande novidade musical.

Freddie Mercury se despedia

O vocalista do Queen faleceu em novembro de 1991, transformando aquele ano em um marco de despedida para milhões de fãs.

Daniela Mercury e Legião Urbana dominavam as rádios

A música mais ouvida do país era "Swing da cor", de Daniela Mercury, enquanto Legião Urbana lançava o disco V, com músicas como “Metal contra as nuvens” e “O teatro dos vampiros”. Zezé di Camargo & Luciano também explodiam na época com com “É o amor”.

Wandinha nas telinhas

Tal como hoje em dia, a Wandinha era uma das principais personagens nas telinhas brasileiras - mas de outra forma. Junto a "A Família Addams", o cinema recebia o documentário "Na cama com Madonna", a comédia "O Pai da Noiva" e "Os Trapalhões e a Árvore da Juventude".