Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JEAN LUCAS É SELEÇÃO

Como era o mundo na última vez que um jogador do Bahia foi convocado

Sem internet, sem celular e com três copas do mundo, o Brasil era muito diferente em 1991

Marina Branco

Por Marina Branco

27/08/2025 - 13:39 h
Jean Lucas pelo Bahia
Jean Lucas pelo Bahia -

Jean Lucas é Seleção Brasileira, e pela primeira vez em 34 anos, o Bahia também é. Desde que Luiz Henrique foi convocado em 1991, o Esquadrão nunca mais mandou um atleta para a Canarinha, repetindo o feito em 2025 para as Eliminatórias da Copa contra Chile e Bolívia nas próximas semanas.

A Seleção mudou, o Bahia mudou e o mundo mudou desde então. Na época, Ayrton Senna se tornava tricampeão mundial de Fórmula 1, o Brasil tinha "apenas" três Copas do Mundo, e Freddie Mercury se despedia, dentre muitas outras efemérides que marcaram a época.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Força máxima! Fluminense deve ter elenco completo contra o Bahia
Caso Kauê Furquim: Corinthians entra com ação por nova joia da base do Bahia
Bahia x Fluminense: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Como era o mundo na última vez em que o Bahia mandou um jogador para a Seleção

Ayrton Senna conquistava seu último título na Fórmula 1

O Brasil vibrava com a vitória de Ayrton Senna, que se tornou tricampeão mundial naquele ano consagrando o terceiro e último título de sua carreira.

Três Copas do Mundo

A Seleção Brasileira somava “só” três Copas do Mundo, com o tetra chegando apenas três anos depois, em 1994.

Sem internet

Internet, smartphones e redes sociais eram apenas ideias distantes. O iPhone ainda demoraria 16 anos para ser lançado, e o CD era a grande novidade musical.

Freddie Mercury se despedia

O vocalista do Queen faleceu em novembro de 1991, transformando aquele ano em um marco de despedida para milhões de fãs.

Daniela Mercury e Legião Urbana dominavam as rádios

A música mais ouvida do país era "Swing da cor", de Daniela Mercury, enquanto Legião Urbana lançava o disco V, com músicas como “Metal contra as nuvens” e “O teatro dos vampiros”. Zezé di Camargo & Luciano também explodiam na época com com “É o amor”.

Wandinha nas telinhas

Tal como hoje em dia, a Wandinha era uma das principais personagens nas telinhas brasileiras - mas de outra forma. Junto a "A Família Addams", o cinema recebia o documentário "Na cama com Madonna", a comédia "O Pai da Noiva" e "Os Trapalhões e a Árvore da Juventude".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

EC Bahia Jean Lucas seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Jean Lucas pelo Bahia
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Jean Lucas pelo Bahia
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

Jean Lucas pelo Bahia
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Jean Lucas pelo Bahia
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

x