Histórico! Um jogador do Bahia volta à Seleção Brasileira após 34 anos; relembre

Jean Lucas substitui Joelinton e resgata lembrança de Luís Henrique, último tricolor chamado em 1991 - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia está de volta à Seleção Brasileira após 34 anos de ausência. O meio-campista Jean Lucas foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para substituir Joelinton, do Newcastle, da Inglaterra, em anúncio feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quarta-feira, 27. O camisa 6 do Esquadrão reforça o Brasil para os últimos duelos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

Após três longas décadas, um jogador do Bahia voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira. Mas você se lembra quem foi o último a defender, ao mesmo tempo, as cores da Amarelinha e do Tricolor?

O último jogador do Tricolor de Aço a ser chamado foi o meia Luís Henrique, convocado para defender a Seleção Brasileira entre 1990 e 1991, representando o clube na Copa América de 1991. No total, disputou 12 jogos e marcou quatro gols. Como atleta do Bahia, apenas na competição continental, foram dois gols em cinco partidas.

Luís Henrique, ex-meia do Bahia | Foto: Reprodução

Nascido em 1967, mineiro da cidade de Jequitibá, no interior do estado, Luís Henrique iniciou sua carreira na Catuense, time do município de Catu, na região metropolitana de Salvador, em 1987. Posteriormente, passou pelo Flamengo, mas foi no Bahia que se destacou, chegando ao clube em 1990 e permanecendo até 1992, quando se transferiu para o Palmeiras. O meio-campista também defendeu o Monaco, da França, o Fluminense e o Paraná. Na carreira, acumulou 174 jogos e 28 gols, segundo dados do portal OGol.

Na Seleção Brasileira

O camisa 6 do Bahia já havia integrado a lista de pré-selecionados para a Data Fifa. Para acompanhar de perto o desempenho do jogador, o treinador italiano esteve presente na Arena Fonte Nova no domingo, 24, quando o Esquadrão venceu o Santos por 2 a 0, em partida com atuação de destaque de Jean Lucas. Contudo, o atleta teve suas expectativas frustradas na segunda-feira, 25, quando Ancelotti não mencionou seu nome na convocação.

Jean Lucas, destaque do Bahia, é convocado por Carlo Ancelotti e marca o retorno do clube à Seleção Brasileira após 34 anos de ausência | Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Com Jean Lucas confirmado no plantel da Seleção, o Brasil enfrenta o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30, no Maracanã, em seu último duelo como mandante nesta campanha. Em seguida, encara a Bolívia no dia 9, às 20h30, na cidade de El Alto, localizada a mais de 4 mil metros de altitude — um dos desafios mais temidos das Eliminatórias.

Jean Lucas recebeu uma homenagem neste domingo, 24, por completar 100 jogos com a camisa do Bahia na partida contra o Fluminense | Foto: Rafael Rodrigues

Já classificada para o Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá, a Seleção Brasileira soma 25 pontos, mesma pontuação do Equador, mas aparece atrás nos critérios de desempate.