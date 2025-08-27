CANARINHA NELE!
Jean Lucas é convocado para a Seleção Brasileira por Ancelotti
O volante é o primeiro jogador do Bahia em 34 anos a chegar à Seleção
Por Marina Branco e Téo Mazzoni
Demorou, mas chegou - Jean Lucas é oficialmente um jogador da Seleção Brasileira. Após a lesão de Joelinton, do Newcastle, o técnico Carlo Ancelotti decidiu acionar o jogador do Bahia nesta quarta-feira, 27, para integrar a Canarinha contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
Desfalcando o Bahia na final da Copa do Nordeste contra o Confiança e talvez no jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, já que joga pela Amarelinha na véspera da partida, o volante é o primeiro jogador do Esquadrão a chegar à Seleção em 34 anos, desde o meia Luís Henrique.
A lesão que abriu espaço para Jean Lucas aconteceu na derrota do Newcastle para o Liverpool na última segunda-feira, 25. Na partida da Premier League, o brasileiro sofreu uma lesão muscular, deixando o jogo antes do apito final.
Na pré-lista, Jean Lucas era a principal opção de substituição, integrando o meio-campo com Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United) e Lucas Paquetá (West Ham).
Agora, o Bahia lida com um desfalque importante, já que osconvocados se apresentam na Granja Comary na próxima segunda-feira, 1º de setembro, enquanto a final da Copa do Nordeste acontece nos dias 3 e 6 do mesmo mês.
O desfalque na Copa do Brasil não é confirmado, mas muito provável, já que a partida do dia 9 acontece na Bolívia, em altitude superior a 4.000 metros na cidade de El Alto. Assim, a recuperação de Jean Lucas em apenas um dia é improvável, possível apenas com poucos minutos jogando no Maracanã.
