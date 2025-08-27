Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FICOU DE FORA

Ancelotti prefere não levar nenhum lateral substituto a convocar Juba

Com a lesão e desconvocação de Alex Sandro, o tricolor poderia ter sido convocado junto a Jean Lucas

Marina Branco

Por Marina Branco

27/08/2025 - 13:05 h | Atualizada em 27/08/2025 - 13:18
Luciano Juba pelo Bahia
Luciano Juba pelo Bahia -

O Bahia está de volta à Seleção Brasileira pela primeira vez em 34 anos - mas a possível dobradinha não aconteceu. Junto à lesão de Joelinton que abriu espaço para a convocação de Jean Lucas como volante da Canarinha, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou a desconvocação do lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, o que poderia levar Luciano Juba à Seleção.

Juba não foi escolhido como substituto. Nem ele, nem ninguém, na decisão de Ancelotti que preferiu não levar um suplente para o lugar do lesionado Alex Sandro. Assim, o técnico italiano preferiu ir às Eliminatórias da Copa com um jogador a menos do que o possível a levar o atleta do Esquadrão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Força máxima! Fluminense deve ter elenco completo contra o Bahia
Caso Kauê Furquim: Corinthians entra com ação por nova joia da base do Bahia
Bahia x Fluminense: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Ainda que não estivesse integrando a pré-lista, que contava com Kaiki, do Cruzeiro, para a posição, Juba era passível de convocação, já que a seleção inicial de jogadores dá uma ideia de qual será a convocação oficial mas não obriga o treinador a escolher apenas atletas listados. As menções a Juba vem de muitas especulações nos últimos dias, especialmente com a visita de Ancelotti para assistir ao confronto entre Bahia e Santos no Brasileirão.

Com isso, Juba fica disponível para o Bahia nas finais da Copa do Nordeste, contra o Confiança, nos dias 3 e 6 de setembro, e também para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, em 10 de setembro, um dia após o segundo jogo da Seleção que encara Chile e Bolívia na reta final das Eliminatórias.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

EC Bahia Luciano Juba seleção brasileira

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Luciano Juba pelo Bahia
Play

Osvaldo e o Vitória: para além do campo, a identificação

Luciano Juba pelo Bahia
Play

"Estamos passando vergonha!": Everton Ribeiro desabafa sobre Bahia x Mirassol

Luciano Juba pelo Bahia
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Luciano Juba pelo Bahia
Play

VÍDEO: torcedores do Santos invadem CT e protestam pós goleada sofrida

x