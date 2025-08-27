Ancelotti prefere não levar nenhum lateral substituto a convocar Juba

Luciano Juba pelo Bahia - Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia está de volta à Seleção Brasileira pela primeira vez em 34 anos - mas a possível dobradinha não aconteceu. Junto à lesão de Joelinton que abriu espaço para a convocação de Jean Lucas como volante da Canarinha, a Confederação Brasileira de Futebol anunciou a desconvocação do lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, o que poderia levar Luciano Juba à Seleção.

Juba não foi escolhido como substituto. Nem ele, nem ninguém, na decisão de Ancelotti que preferiu não levar um suplente para o lugar do lesionado Alex Sandro. Assim, o técnico italiano preferiu ir às Eliminatórias da Copa com um jogador a menos do que o possível a levar o atleta do Esquadrão.

Ainda que não estivesse integrando a pré-lista, que contava com Kaiki, do Cruzeiro, para a posição, Juba era passível de convocação, já que a seleção inicial de jogadores dá uma ideia de qual será a convocação oficial mas não obriga o treinador a escolher apenas atletas listados. As menções a Juba vem de muitas especulações nos últimos dias, especialmente com a visita de Ancelotti para assistir ao confronto entre Bahia e Santos no Brasileirão.

Com isso, Juba fica disponível para o Bahia nas finais da Copa do Nordeste, contra o Confiança, nos dias 3 e 6 de setembro, e também para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil contra o Fluminense, em 10 de setembro, um dia após o segundo jogo da Seleção que encara Chile e Bolívia na reta final das Eliminatórias.