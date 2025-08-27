Menu
HOME > ESPORTES
Enquete: o Bahia vence o Flu em casa pela Copa do Brasil?

Opine no resultado da partida entre Bahia e Fluminense nesta quinta-feira, 28, na Arena Fonte Nova

Marina Branco

Por Marina Branco

27/08/2025 - 15:33 h
Bahia e Fluminense se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil
Bahia e Fluminense se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil

Um mês sem perder, G-4 sólido no Brasileirão, melhor mandante do mundo, final da Copa do Nordeste e quartas de final da Copa do Brasil - o Bahia vem vivendo um sonho na temporada. Para dar continuidade a ele e esperança de um título nacional coroando o ano histórico do Esquadrão, o time baiano precisa passar pelo Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil.

O jogo de ida acontece na casa do Tricolor Baiano, a Fonte Nova, nesta quinta-feira, 28. De lá, os times se reencontram no Maracanã em 10 de setembro, decidindo qual dos dois terá a chance de enfrentar o vencedor de Botafogo e Vasco na semifinal.

Leia Também:

Bahia alcança marca de três meses sem perder no Campeonato Brasileiro
Bahia se mantém soberano contra paulistas no Brasileirão
Bahia: Ceni sonha com título da Copa do Brasil, mas prega cautela

Você acha que o Bahia consegue vencer o Fluminense em casa pela Copa do Brasil?

O Bahia consegue vencer o Fluminense em casa pela Copa do Brasil?

Enquete

O Bahia consegue vencer o Fluminense em casa pela Copa do Brasil?

x