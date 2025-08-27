VOTE
Enquete: o Bahia vence o Flu em casa pela Copa do Brasil?
Opine no resultado da partida entre Bahia e Fluminense nesta quinta-feira, 28, na Arena Fonte Nova
Por Marina Branco
Um mês sem perder, G-4 sólido no Brasileirão, melhor mandante do mundo, final da Copa do Nordeste e quartas de final da Copa do Brasil - o Bahia vem vivendo um sonho na temporada. Para dar continuidade a ele e esperança de um título nacional coroando o ano histórico do Esquadrão, o time baiano precisa passar pelo Fluminense nas quartas de final da Copa do Brasil.
O jogo de ida acontece na casa do Tricolor Baiano, a Fonte Nova, nesta quinta-feira, 28. De lá, os times se reencontram no Maracanã em 10 de setembro, decidindo qual dos dois terá a chance de enfrentar o vencedor de Botafogo e Vasco na semifinal.
Você acha que o Bahia consegue vencer o Fluminense em casa pela Copa do Brasil?
Resultados Parciais
O Bahia consegue vencer o Fluminense em casa pela Copa do Brasil?
Enquete
O Bahia consegue vencer o Fluminense em casa pela Copa do Brasil?
