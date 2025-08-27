Bahia segue maratona de jogos e não terá semana livre em setembro

Rogério Ceni, técnico do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia se reforçou nesta janela de transferências e, com as chegadas de João Paulo, Luiz Gustavo e Mateo Sanabria, Rogério Ceni passa a ter pelo menos duas opções para cada posição em seu elenco. Com o grupo reforçado, o Tricolor agora se prepara para uma maratona de jogos e terá um alívio no calendário somente na data Fifa de outubro — quando espera a próxima semana livre para trabalhos.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada das rodadas 23 a 28 do Campeonato Brasileiro e definiu que o Tricolor voltará a entrar em campo a cada dois, três ou quatro dias pelos próximos 11 jogos. O clube baiano, portanto, terá um tempo maior para descanso antes do último clássico Ba-Vi da temporada, no Barradão, com data base para ocorrer no dia 25 de outubro, porém nada foi definido ainda.

O hiato no calendário acontece devido à penúltima data Fifa de 2025, criada para a disputa de amistosos internacionais preparatórios para a Copa do Mundo de 2026. O Tricolor, contudo, ainda tem um jogo pendente do Brasileirão que pode ser remarcado justamente neste período — como sugeriu o próprio Rogério Ceni.

Confira as últimas datas Fifa da temporada:

6 a 14 de outubro;

10 a 18 de novembro;

Jogadores do Bahia em treino realizado nesta quarta-feira, 27 | Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Além da partida contra o Vasco, agendada para o dia 24 de setembro, às 19h30, em São Januário, o Esquadrão de Aço entra em campo contra o Internacional, em Salvador, para duelo atrasado válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto foi adiado na época devido à disputa do Tricolor na Copa Sul-Americana, contra o América de Cali (COL).

Confira o calendário do Bahia detalhado pela CBF:

Calendário detalhado pela CBF e divulgado pelo Esporte Clube Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

A intensa maratona acontece ao mesmo tempo que lesões vão desfalcando o Bahia no decorrer da temporada. Apesar de contar com o retorno de Erick Pulga nesta quinta-feira, 28, contra o Fluminense, o Tricolor tem em seu departamento médico os seguintes jogadores:

Kanu (Se recuperando de lesão em três músculos da panturrilha e no tendão de Aquiles);

Fredi Lippert (Se recuperando de um trauma no joelho com lesão ligamentar);

Gilberto (Em tratamento de lesão muscular na coxa);

Erick (Se recuperando de lesão no músculo reto femoral da coxa direita);

Caio Alexandre (Em tratamento de lesão no músculo anterior da coxa direita);

Michel Araújo (Em fase de transição física)

Ademir (Se recuperando de lesão na coxa direita);

Ruan Pablo (Se recuperando de um estiramento muscular na coxa);

A preocupação é tanta que o clube baiano pode disputar as finais da Copa do Nordeste sem um lateral-direito de ofício graças à contusão de Gilberto, já que existe a possibilidade do colombiano Santiago Arias ser convocado para defender a sua seleção nesta data Fifa, assim como Jean Lucas. O camisa 2 e todos os outros lesionados não possuem previsão de retorno aos gramados definida.

"A gente está nessa sequência de um jogo a cada quatro dias. Todos se doaram muito, mas estão fisicamente no limite. Os jogadores estão muito cansados. Vou ver amanhã, mais exames, torcer pela volta dos jogadores que estão fora há dez ou 15 dias. O calendário não oferece nenhuma perspectiva de melhora. As lesões fazem a gente sofrer cada vez mais", disse o técnico Rogério Ceni após o triunfo sobre o Santos no último domingo, 24.



Adversário nas quartas de final da Copa do Brasil, o Fluminense deverá ter o elenco completo à disposição de Renato Gaúcho — aumentando o desafio para o Tricolor. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 28, às 19h30, na Arena Fonte Nova.