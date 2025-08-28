AtlasIntel: Lula dispara contra Michelle Bolsonaro e Tarcísio para 2026

Lula - Foto: Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera os cenários de primeiro turno nas eleições presidenciais de 2026, à frente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), segundo pesquisa Atlas/LatamPulse, divulgada nesta quinta-feira (28).

Segundo levantamento, no cenário 1, que inclui entre os principais nomes Lula, Tarcísio de Freitas e Romeu Zema (Novo), o presidente aparece na frente, com 44,1% das intenções de voto, seguido por Tarcísio, com 31,8%, e Zema, com 4,4%.

No cenário 2, com Lula, Michelle Bolsonaro e Zema, o petista mantém a liderança, com 44,2%, enquanto Michelle surge com 29,7% e Zema permanece com 4,4%.

Os números indicam que Lula mantém vantagem sólida sobre os principais adversários, consolidando-se como favorito para o primeiro turno, independentemente do cenário considerado.

Perfil dos entrevistados

A pesquisa Atlas/LatamPulse tem 52.1% dos consultados do gênero feminino, enquanto outros 47.9% fazem parte do gênero masculino. A faixa etária de maior alcance do levantamento está no grupo entre 45 anos e 59 anos, representando 26.2%.

Quando o recorte é feito pelo grau de escolaridade, pessoas com ensino médio aparecem como maioria, representando 42.0%. No quesito financeiro, a maior parte dos entrevistados, 32.6%, faz parte de um grupo que possui renda familiar mensal de até R$ 2 mil.

Pesquisa Atlas/LatamPulse

O levantamento Atlas/LatamPulse consultou 6.238 pessoas, por meio de recrutamento digital aleatório (RDR), entre os dias 20 e 25 de agosto deste ano. A margem de erro da pesquisa é de um ponto percentual (±1%), enquanto seu nível de confiança é de 95%.