Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VEJA IMAGENS

Obra milionária: governo avança com novo hospital estratégico na Bahia

Construção contará com 165 leitos e um investimento total de R$ 148,9 milhões

Flávia Requião

Por Flávia Requião

28/08/2025 - 8:01 h | Atualizada em 28/08/2025 - 13:14
Fachada de imagens do Hospital
Fachada de imagens do Hospital -

O governo da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), avançou na implantação do Hospital Federal Regional de Paulo Afonso. A licitação que definiu a empresa responsável pela construção da nova unidade foi oficialmente concluída, abrindo caminho para o início das obras.

A empresa Metro Engenharia e Consultoria venceu a licitação para elaborar os projetos básicos e executivos, além de executar a obra de construção do Hospital Federal Regional de Paulo Afonso. O investimento total será de R$ 148,9 milhões, e a obra tem previsão de duração de um ano e seis meses.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Ponte Salvador–Itaparica terá pistas que mudam conforme trânsito; veja
VLT Salvador: 1,4 tonelada de sardinha transforma a renda de marisqueiras
Projeto do VLT já rende frutos para marisqueiras e pescadores do Subúrbio

Novo hospital de Paulo Afonso

O novo Hospital Universitário de Paulo Afonso (HUPA), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e à Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), contará com recursos do Novo PAC, do governo federal, e terá capacidade para atender 22 municípios da região de Paulo Afonso, na Bahia.

A obra será executada pelo governo do Estado, e, após a conclusão, a gestão ficará a cargo da Univasf.

A unidade terá 165 leitos no total, divididos entre hospital geral e maternidade, e contará com caráter de maternidade, oferecendo atendimento especializado a gestantes e recém-nascidos.

Ao todo, a estrutura contará com:

30 leitos de UTI, sendo:

  • 20 leitos de UTI adulto
  • 10 leitos de UTI neonatal

Seis salas cirúrgicas, sendo:

  • 2 salas obstétricas
  • 4 salas para cirurgia geral

Veja imagens do projeto:

  • Obra milionária: governo avança com novo hospital estratégico na Bahia
    |
  • Obra milionária: governo avança com novo hospital estratégico na Bahia
    |
  • Obra milionária: governo avança com novo hospital estratégico na Bahia
    |
Obra milionária: governo avança com novo hospital estratégico na Bahia Obra milionária: governo avança com novo hospital estratégico na Bahia Obra milionária: governo avança com novo hospital estratégico na Bahia

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Conder Hospital Federal Regional de Paulo Afonso Paulo Afonso

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Fachada de imagens do Hospital
Play

Bolsonaro no STF: ex-presidente aparece e diz acompanhar julgamento

Fachada de imagens do Hospital
Play

Vídeo: Bispo ora para Nossa Senhora livrar Brasil do comunismo

Fachada de imagens do Hospital
Play

Prefeito que votou em ACM Neto elogia Jerônimo: "Melhor governador"

Fachada de imagens do Hospital
Play

Ponte Salvador–Itaparica: obra bilionária terá estrutura maior que Cristo Redentor

x