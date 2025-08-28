Obra milionária: governo avança com novo hospital estratégico na Bahia

Fachada de imagens do Hospital - Foto: Divulgação/Governo do Estado

O governo da Bahia, por meio da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), avançou na implantação do Hospital Federal Regional de Paulo Afonso. A licitação que definiu a empresa responsável pela construção da nova unidade foi oficialmente concluída, abrindo caminho para o início das obras.

A empresa Metro Engenharia e Consultoria venceu a licitação para elaborar os projetos básicos e executivos, além de executar a obra de construção do Hospital Federal Regional de Paulo Afonso. O investimento total será de R$ 148,9 milhões, e a obra tem previsão de duração de um ano e seis meses.

Novo hospital de Paulo Afonso

O novo Hospital Universitário de Paulo Afonso (HUPA), vinculado à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) e à Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf), contará com recursos do Novo PAC, do governo federal, e terá capacidade para atender 22 municípios da região de Paulo Afonso, na Bahia.

A obra será executada pelo governo do Estado, e, após a conclusão, a gestão ficará a cargo da Univasf.

A unidade terá 165 leitos no total, divididos entre hospital geral e maternidade, e contará com caráter de maternidade, oferecendo atendimento especializado a gestantes e recém-nascidos.

Ao todo, a estrutura contará com:

30 leitos de UTI, sendo:

20 leitos de UTI adulto

10 leitos de UTI neonatal

Seis salas cirúrgicas, sendo:

2 salas obstétricas

4 salas para cirurgia geral

