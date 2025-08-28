Menu
POLÍTICA

AtlasIntel: maioria apoia lei para regular redes sociais

Levantamento Atlas/LatamPulse aponta que 55% dos brasileiros apoia a criação de uma lei específica para regular redes sociais

Flávia Requião

Por Flávia Requião

28/08/2025 - 11:42 h
Redes sociais
Redes sociais -

A maioria dos brasileiros (55%) acredita ser necessário criar uma lei específica para regular as redes sociais no país. Outros 43,9% se posicionam contra a regulamentação, enquanto 1,2% não souberam opinar, conforme indica a pesquisaAtlas/LatamPulse, divulgada nesta quinta-feira, 28.

Em comparação com o último levantamento, realizado em agosto de 2024, o apoio à criação de normas caiu 12,8 pontos percentuais, passando de 67,8% para os atuais 55%.

Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel: maioria apoia lei para regular redes sociais
| Foto: Reprodução

Por outro lado, a rejeição à regulação tem crescido de forma expressiva: em 2023, apenas 13,8% eram contrários à criação de uma lei, número que subiu para 23,8% no ano passado e atingiu 43,9% neste levantamento, um aumento de 30,1 pontos percentuais desde o primeiro estudo.

Regulação mais dura das redes

Além da opinião sobre a criação de uma lei específica, a pesquisa também avaliou se os brasileiros consideram necessária uma regulação mais dura das redes sociais no país.

Segundo o levantamento, 53,9% acreditam que uma regulamentação mais rígida é necessária e urgente, enquanto 43% afirmam que não é necessário. Outros 2,4% consideram a regulação necessária, mas não urgente, e 0,7% não souberam opinar.

Imagem ilustrativa da imagem AtlasIntel: maioria apoia lei para regular redes sociais
| Foto: Reprodução

A comparação com a última pesquisa, realizada em junho de 2025, mostra pequenas alterações nos números: na ocasião, 53,3% dos entrevistados também consideravam a regulação necessária e urgente, 37,6% não viam necessidade e 5,7% entendiam que era necessária, mas não urgente.

Tags:

Atlas/LatamPulse redes sociais Regulamentação

x