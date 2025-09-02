ORAÇÕES
Bolsonaro no STF: bolsonaristas fazem vigília antes de julgamento
Apoiadores do ex-presidente seguravam faixas e bandeiras, enquanto outras pediam por uma intervenção divina
Por Redação
Um grupo com cerca de 20 apoiadores de Jair Bolsonaro se reuniu em frente à casa do ex-presidente em Brasília para fazer orações, na segunda-feira, 1º. Alguns membros seguravam faixas e bandeiras, enquanto outras pediam por uma intervenção divina.
Leia Também:
A vigília aconteceu na véspera do julgamento de Bolsonaro e outros sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF) apontados como membros do núcleo crucial da trama que tentou dar um golpe de Estado. A sentença deve ser apontada no dia 12 de setembro.
Quem são os réus por tentativa de golpe?
Bolsonaro integra o chamado 'núcleo 1' da trama da tentativa de golpe de Estado, com mais sete réus. Saiba quem são:
- Jair Bolsonaro, ex-presidente;
- Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022;
- Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente;
- Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);
- Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;
- Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;
- Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro;
- Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro.
Horário do julgamento
A primeira sessão terá início às 9h, sendo encerrada às 12h. A segunda sessão, ainda nesta terça, 2, começa às 14h, com previsão de término às 19h. Confira as datas e horários:
- 2/09 (ter) – 9h às 12h | 14h às 19h
- 3/09 (qua) – 9h às 12h
- 9/09 (ter) – 9h às 12h | 14h às 19h
- 10/09 (qua) – 9h às 12h
- 12/09 (sex) – 9h às 12h | 14h às 19h
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes