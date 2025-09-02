Menu
POLÍTICA
ORAÇÕES

Bolsonaro no STF: bolsonaristas fazem vigília antes de julgamento

Apoiadores do ex-presidente seguravam faixas e bandeiras, enquanto outras pediam por uma intervenção divina

Redação

Por Redação

02/09/2025 - 8:14 h | Atualizada em 02/09/2025 - 8:28
Apoiadores de bolsonaro oram em frente à casa do ex-presidente
Apoiadores de bolsonaro oram em frente à casa do ex-presidente -

Um grupo com cerca de 20 apoiadores de Jair Bolsonaro se reuniu em frente à casa do ex-presidente em Brasília para fazer orações, na segunda-feira, 1º. Alguns membros seguravam faixas e bandeiras, enquanto outras pediam por uma intervenção divina.

A vigília aconteceu na véspera do julgamento de Bolsonaro e outros sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF) apontados como membros do núcleo crucial da trama que tentou dar um golpe de Estado. A sentença deve ser apontada no dia 12 de setembro.

Quem são os réus por tentativa de golpe?

Bolsonaro integra o chamado 'núcleo 1' da trama da tentativa de golpe de Estado, com mais sete réus. Saiba quem são:

  • Jair Bolsonaro, ex-presidente;
  • Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022;
  • Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente;
  • Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);
  • Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;
  • Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;
  • Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro;
  • Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro.

Horário do julgamento

A primeira sessão terá início às 9h, sendo encerrada às 12h. A segunda sessão, ainda nesta terça, 2, começa às 14h, com previsão de término às 19h. Confira as datas e horários:

  • 2/09 (ter) – 9h às 12h | 14h às 19h
  • 3/09 (qua) – 9h às 12h
  • 9/09 (ter) – 9h às 12h | 14h às 19h
  • 10/09 (qua) – 9h às 12h
  • 12/09 (sex) – 9h às 12h | 14h às 19h

Ver todas

x