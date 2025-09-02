Bolsonaro no STF: bolsonaristas fazem vigília antes de julgamento

Apoiadores de bolsonaro oram em frente à casa do ex-presidente - Foto: Evaristo Sa / AFP

Um grupo com cerca de 20 apoiadores de Jair Bolsonaro se reuniu em frente à casa do ex-presidente em Brasília para fazer orações, na segunda-feira, 1º. Alguns membros seguravam faixas e bandeiras, enquanto outras pediam por uma intervenção divina.

A vigília aconteceu na véspera do julgamento de Bolsonaro e outros sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF) apontados como membros do núcleo crucial da trama que tentou dar um golpe de Estado. A sentença deve ser apontada no dia 12 de setembro.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Quem são os réus por tentativa de golpe?

Bolsonaro integra o chamado 'núcleo 1' da trama da tentativa de golpe de Estado, com mais sete réus. Saiba quem são:

Jair Bolsonaro, ex-presidente;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa e da Casa Civil no governo de Bolsonaro, candidato a vice-presidente em 2022;

Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente;

Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-presidente da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);

Almir Garnier, almirante de esquadra que comandou a Marinha no governo de Bolsonaro;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro;

Augusto Heleno, ex-ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) de Bolsonaro;

Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa de Bolsonaro.

Horário do julgamento

A primeira sessão terá início às 9h, sendo encerrada às 12h. A segunda sessão, ainda nesta terça, 2, começa às 14h, com previsão de término às 19h. Confira as datas e horários: