Bolsonaro no STF: ex-presidente não comparece a julgamento

Jair Bolsonaro enfrenta julgamento do STF neta terça - Foto: Ton Molina/STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) optou por não comparecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanhar o primeiro dia do seu julgamento, nesta terça-feira, 2.

Nos bastidores, já havia a expectativa de que Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília, não fosse assistir as sessões de forma presencial.

Segundo informações do canal CNN Brasil, a ida do ex-presidente foi defendida por aliados políticos, mas desestimulada por médicos e familiares e referendada por sua defesa.

Bolsonaro no STF

Bolsonaro começa a ser julgado, nesta terça-feira, 2, por sua participação na trama que tinha como objetivo a derrubada do Estado Democrático de Direito, logo após o resultado das eleições presidenciais de 2022.

O grupo de réus, formado por oito pessoas, responde pelos seguintes crimes: