POLÍTICA

Bolsonaro no STF: ex-presidente não comparece a julgamento

Primeira Turma da Corte inicia julgamento de envolvidos na trama golpista de 2022

Eduardo Dias

Por Eduardo Dias

02/09/2025 - 8:05 h
Jair Bolsonaro enfrenta julgamento do STF neta terça
Jair Bolsonaro enfrenta julgamento do STF neta terça

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) optou por não comparecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanhar o primeiro dia do seu julgamento, nesta terça-feira, 2.

Nos bastidores, já havia a expectativa de que Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília, não fosse assistir as sessões de forma presencial.

Segundo informações do canal CNN Brasil, a ida do ex-presidente foi defendida por aliados políticos, mas desestimulada por médicos e familiares e referendada por sua defesa.

Bolsonaro no STF

Bolsonaro começa a ser julgado, nesta terça-feira, 2, por sua participação na trama que tinha como objetivo a derrubada do Estado Democrático de Direito, logo após o resultado das eleições presidenciais de 2022.

O grupo de réus, formado por oito pessoas, responde pelos seguintes crimes:

  • Golpe de Estado
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
  • Organização criminosa armada
  • Dano qualificado contra o patrimônio da União
  • Deterioração de patrimônio tombado.

