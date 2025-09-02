POLÍTICA
Bolsonaro no STF: ex-presidente não comparece a julgamento
Primeira Turma da Corte inicia julgamento de envolvidos na trama golpista de 2022
Por Eduardo Dias
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) optou por não comparecer ao Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanhar o primeiro dia do seu julgamento, nesta terça-feira, 2.
Nos bastidores, já havia a expectativa de que Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília, não fosse assistir as sessões de forma presencial.
Segundo informações do canal CNN Brasil, a ida do ex-presidente foi defendida por aliados políticos, mas desestimulada por médicos e familiares e referendada por sua defesa.
Bolsonaro no STF
Bolsonaro começa a ser julgado, nesta terça-feira, 2, por sua participação na trama que tinha como objetivo a derrubada do Estado Democrático de Direito, logo após o resultado das eleições presidenciais de 2022.
O grupo de réus, formado por oito pessoas, responde pelos seguintes crimes:
- Golpe de Estado
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito
- Organização criminosa armada
- Dano qualificado contra o patrimônio da União
- Deterioração de patrimônio tombado.
