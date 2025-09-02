Menu
POLÍTICA

Bolsonaro no STF: Dino sofre ataque em voo às vésperas do julgamento

Uma mulher chamou o ministro de ‘lixo’ e foi contida por segurança

Redação

Por Redação

02/09/2025 - 8:39 h | Atualizada em 02/09/2025 - 9:16
Flávio Dino
Flávio Dino -

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, foi hostilizado nesta segunda-feira, 1º, ao entrar dentro de um avião comercial, enquanto aguardava o início do voo de São Luís, no Maranhão, para Brasília.

De acordo com relatos à Folha de S.Paulo, uma mulher teria chamado o ministro de ‘lixo’ aos gritos, afirmando que o avião estava contaminado. Um grupo de amigos da mulher teria apoiado o ataque verbal.

Apesar do escândalo, um segurança de Dino e uma aeromoça impediram que a mulher se aproximasse do ministro. Já em Brasília, ela foi levada para prestar depoimento à Polícia Federal (PF). Até o momento não há informações sobre como o caso será tratado.

O ataque aconteceu um dia antes do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela Primeira Turma do STF sobre a trama golpista de 2022.

Dino é um dos integrantes do colegiado, ao lado de Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

O julgamento pode condenar, pela primeira vez na história do país, um ex-presidente e generais por uma tentativa frustrada de golpe de Estado. Bolsonaro é acusado de liderar uma organização criminosa que lançou ataques contra as urnas eletrônicas, incitou as Forças Armadas à insurreição e planejou um golpe contra a eleição de Lula (PT) à Presidência da República.

x