EXPECTATIVA
Bolsonaro no STF: deputada diz que comprou pipoca para ver julgamento
Olivia Santana (PCdoB) usou a Rede Social para postar mensagem
Por Rodrigo Tardio
A deputada estadual, Olivia Santana (PCdoB), usou a Rede Social, nesta terça-feira, 2, para comentar o que espera sobre o julgamento do ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro (PL).
"O grande dia chegou. Já preparei minha pipoca para ver Xandão botando pra quebrar nesse julgamento", disse a parlamentar.
Leia Também:
Julgamento
A 1ª Turma do STF julga, nesta terça-feira, 2, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros 7 réus por tentativa de golpe de Estado, o qual pode se prolongar até o próximo dia 12 de setembro.
A 1ª Turma do STF é integrada por: Alexandre de Moraes, relator da ação; Flávio Dino; Cristiano Zanin, presidente da 1ª Turma; Cármen Lúcia; Luiz Fux.
Bolsonaro indicou 9 advogados para a defesa. Os 3 principais são Celso Villardi, Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser. Os demais integram os escritórios que atuam na defesa do ex-presidente.
Réus
Além de Bolsonaro, são réus: Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno, ex-ministro de Segurança Institucional; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil.
A Procuradoria Geral da República (PGR) acusou o núcleo 1 da tentativa de golpe de praticar 5 crimes: organização criminosa armada e tentativas de abolição violenta do Estado democrático de Direito e de golpe de Estado, além de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes