Bolsonaro no STF: Michelle compartilha mensagem bíblica "Misericórdia de Deus"

Michelle e Bolsonaro em oração - Foto: Isac Nóbrega | PR

Michelle Bolsonaro, esposa do ex-presidente, Jair Bolsonaro (PL), usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem bíblica, relacionada ao julgamento do marido nesta terça-feira, 2. A exprimeira-dama citou o Salmo 100 na publicação.

Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor; louvai-o, e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia; e a sua verdade dura de geração em geração Michelle Bolsonaro

Julgamento

A 1ª Turma do STF julga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais 7 réus por tentativa de golpe de Estado. A análise do caso pode se prolongar até o próximo dia 12 de setembro. A 1ª Turma do STF é integrada por: Alexandre de Moraes, relator da ação; Flávio Dino; Cristiano Zanin, presidente da 1ª Turma; Cármen Lúcia; Luiz Fux.

Bolsonaro indicou 9 advogados para a defesa-lo. Os 3 principais são Celso Villardi, Paulo Cunha Bueno e Daniel Tesser. Os demais integram os escritórios que atuam na defesa do ex-presidente.

Além de Bolsonaro, são réus: Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin; Almir Garnier, ex-comandante da Marinha; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça; Augusto Heleno, ex-ministro de Segurança Institucional; Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil.

A PGR acusou o núcleo 1 da tentativa de golpe de praticar 5 crimes: organização criminosa armada e tentativas de abolição violenta do Estado democrático de Direito e de golpe de Estado, além de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Pena mínima

Caso haja condenação, Bolsonaro for condenado, a pena mínima é de 12 anos de prisão. A máxima pode chegar a 43 anos. Os ministros vão definir a pena de forma individual, considerando a participação de cada réu. As penas determinadas contra Jair Bolsonaro e os outros 7 acusados, no entanto, só vão ser cumpridas depois do trânsito em julgado, quando não houver mais possibilidade de recurso.

Peo fato de ser ex-presidente, caso condenado em trânsito julgado, Bolsonaro deve ficar preso em uma sala especial na Papuda, presídio federal em Brasília, ou na Superintendência da PF (Polícia Federal) na capital federal.