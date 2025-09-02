Bolsonaro no STF: Moraes diz que julgamento é referência em transparência

Ministro Alexandre de Moraes - Foto: Rosinei Coutinho/STF

Em discurso de abertura na sessão de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus, nesta terça-feira, 2, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu a transparência da Corte como princípio fundamental.

Estamos dando hoje a normal sequência do devido processo legal, que é acompanhado por toda a sociedade e por toda a imprensa brasileira. Publicidade e transparência não encontram paralelo em nenhuma Corte do mundo: nenhuma Corte ou Tribunal dá tanta publicidade e transparência aos seus julgamentos como o STF Ministro Alexandre de Moraes - relator do processo contra Bolsonaro

Mais cedo, Moraes também reafirmou a independência do Judiciário.“Este é o papel do STF: julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas”, declarou o relator do caso.

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Além de Moraes, o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

