Bolsonaro no STF: Moraes reforça papel da Corte: “Imparcialidade"
Relator do caso reafirma independência do STF e destaca que a Corte ignora pressões internas e externas
Por Flávia Requião
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reforçou nesta terça-feira, 2, o papel de imparcialidade da Corte ao abrir a sessão que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus, investigados por suposto plano de golpe de Estado após as eleições de 2022.
Este é o papel do STF: julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas”
A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Além de Moraes, o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.
