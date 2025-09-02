Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Bolsonaro no STF: Moraes reforça papel da Corte: “Imparcialidade"

Relator do caso reafirma independência do STF e destaca que a Corte ignora pressões internas e externas

Flávia Requião

Por Flávia Requião

02/09/2025 - 10:03 h | Atualizada em 02/09/2025 - 10:49
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal
Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal -

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reforçou nesta terça-feira, 2, o papel de imparcialidade da Corte ao abrir a sessão que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus, investigados por suposto plano de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Este é o papel do STF: julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas”
Alexandre de Moraes - ministro do STF

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Além de Moraes, o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Acompanhe o julgamento em tempo real:

x