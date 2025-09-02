Bolsonaro no STF: Moraes reforça papel da Corte: “Imparcialidade"

Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal - Foto: Antonio Augusto/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), reforçou nesta terça-feira, 2, o papel de imparcialidade da Corte ao abrir a sessão que julga o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete réus, investigados por suposto plano de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Este é o papel do STF: julgar com imparcialidade e aplicar a justiça a cada um dos casos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas” Alexandre de Moraes - ministro do STF

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Além de Moraes, o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Acompanhe o julgamento em tempo real: