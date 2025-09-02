Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Bolsonaro no STF: Moraes defende soberania e manda recado a Trump

Magitrado é alvo de uma série de sanções financeiras e acusado de violar direito humanos

Anderson Ramos

Por Anderson Ramos

02/09/2025 - 10:07 h | Atualizada em 02/09/2025 - 10:23
Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator do processo, Alexandre de Moraes
Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator do processo, Alexandre de Moraes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator do processo da trama golpista, Alexandre de Moraes, afirmou que a Corte não será intimidada por pressões de países estrangeiros.

A fala foi feita durante discurso no início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus acusados de tramarem um golpe de Estado, nesta terça-feira, 2.

As instituições brasileiras são fortes e sólidas e seus pilares foram forjados nos mais puro espírito democrático na constituição de 1988. Coragem institucional e defesa da soberania nacional fazem parte do universo republicano dos membros desta Supremo Corte, que não aceitará coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional. A soberania nacional não pode, não deve, e jamais será vilipendiada, negociada ou extorquida, pois é um dos fundamentos da Constituição Federal
Alexandre de Moraes - relator do processo da trama golpista

O governo Donald Trump enquadrou Moraes enquadrado na Lei Magnitsky, que autoriza uma série de sanções financeiras a acusador de violar direito humanos.

Os EUA alegam que o magistrado viola a liberdade de expressão e autoriza “prisões arbitrárias”, citando o julgamento da tentativa de golpe de Estado e decisões contra empresas de mídia social estadunidenses.

Acompanhe o julgamento em tempo real:

x