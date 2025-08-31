POLÍTICA
Michelle foi amante de Bolsonaro, revela ex-deputada
Joice Hasselmann diz que Michelle foi a responsável pelo fim de um dos casamentos do ex-presidente
Por Cássio Moreira
A ex-deputada federal Joice Hasselmann afirmou, em entrevista a um podcast, que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) foi amante de Jair Bolsonaro (PL), com quem é casada desde 2007.
Segundo Joice, Michelle foi a responsável pelo fim de um dos casamentos do ex-presidente. Ela ainda acusou a ex-primeira-dama de inventar uma personagem.
"Não é nada daquilo, santinha, que vai lá pregar. A Michelle é um horror, de baixíssimo nível. Ela era amante do Bolsonaro, depois ela pegou Bolsonaro da ex-mulher, ele não estava livre e solto", disparou Joice.
Ex-aliada
Eleita deputada federal em 2018, na chamada onda bolsonarista, Joice Hasselmann rompeu com o então presidente Jair Bolsonaro, após ser preterida para a liderança do governo na Câmara.
Sem o apoio de Bolsonaro, Joice tentou a reeleição em 2022, mas não conseguiu renovar seu mandato.
