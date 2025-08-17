SUBIU O TOM
Michelle Bolsonaro chama Lula de “pinguço” e detona eleitores do PT
Mulher do ex-presidente também garantiu retorno de Bolsonaro às urnas em 2026
Por Gabriela Araújo
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chamou o presidente Lula (PT) de “maldito e pinguço” durante discurso em um evento do PL Mulher, em Natal, no Rio Grande do Norte, no último sábado, 16.
“Cachaceiro, pinguço, irresponsável. É isso o que ele é”, disse a mulher de Bolsonaro, arrancando gritos e aplausos da plateia.
Na tentativa de converter mais votos ao partido de Bolsonaro, Michelle não poupou críticas aos eleitores do PT, o qual chamou de “burros políticos”, durante o evento no Nordeste.
“Não tem problema, você ter votado uma vez no PT. Mas, votar duas ou três, já é burrice. Você precisa se libertar dessa burrice política”, afirmou.
Michelle Bolsonaro chama 60 milhões de brasileiros, que votaram no PT, de burros. Segundo ela, Lula é pinguço e tem pensamento maligno.— Análise Política 2 (@analise2025) August 16, 2025
Ignorando a realidade (menor desemprego da história e o país fora do Mapa da Fome), falou que o governo está aumentando a miséria. pic.twitter.com/uQCWipxcUJ
As declarações da ex-primeira-dama estão relacionadas à expressiva votação que a região deu ao presidente Lula (PT) nas eleições de 2022, o que culminou na vitória do então candidato.
Na ocasião, Michelle também garantiu que o seu marido voltará às urnas em 2026 e diz que “dói a alma” vê-lo impossibilitando de sair de casa devido a prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
“Ele está dentro de casa, mas está lá igual siri na lata para voltar a trabalhar, viajar e vencer as eleições 2026", afirmou.
Michelle atribui a Lula a seca no Nordeste
Durante discurso, a mulher de Bolsonaro também mencionou as novas regras para o Benefício de Prestação Continuada (BPC) previstas no ajuste fiscal do governo. Além disso, ela também culpou Lula pela seca do Nordeste.
"O homem que corta o BPC, um homem que tira a comida do prato, um homem que, por maldade, para o fornecimento de água para dizer 'Deus é tão bom que deixou o povo do Nordeste sem água para me trazer como salvador para trazer água para o povo'. Maldito. Pensamento maligno", afirmou a ex-primeira-dama.
"Se autointitula o pai da pobreza e está trazendo as pessoas para a miséria. Nós não vamos mais aceitar essas falácias", acrescentou.
De olho no Senado
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) deu os primeiros passos para impulsionar o seu nome para as eleições de 2026.
Cotada para concorrer ao Senado, a mulher do ex-presidente transferiu o seu título de eleitor para o Distrito Federal, onde pretende disputar a um assento no Senado pelo município.
A transferência foi registrada na quarta-feira, 30 de julho, por meio das redes sociais de Michelle, e disse: “A boa filha retorna à sua casa. Novamente, eleitora de Brasília”.
