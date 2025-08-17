Menu
SUBIU O TOM

Michelle Bolsonaro chama Lula de “pinguço” e detona eleitores do PT

Mulher do ex-presidente também garantiu retorno de Bolsonaro às urnas em 2026

Gabriela Araújo

Por Gabriela Araújo

17/08/2025 - 8:50 h | Atualizada em 17/08/2025 - 10:00
Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro durante evento do PL Mulher
Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro durante evento do PL Mulher -

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chamou o presidente Lula (PT) de “maldito e pinguço” durante discurso em um evento do PL Mulher, em Natal, no Rio Grande do Norte, no último sábado, 16.

“Cachaceiro, pinguço, irresponsável. É isso o que ele é”, disse a mulher de Bolsonaro, arrancando gritos e aplausos da plateia.

Na tentativa de converter mais votos ao partido de Bolsonaro, Michelle não poupou críticas aos eleitores do PT, o qual chamou de “burros políticos”, durante o evento no Nordeste.

“Não tem problema, você ter votado uma vez no PT. Mas, votar duas ou três, já é burrice. Você precisa se libertar dessa burrice política”, afirmou.

Assista ao vídeo

As declarações da ex-primeira-dama estão relacionadas à expressiva votação que a região deu ao presidente Lula (PT) nas eleições de 2022, o que culminou na vitória do então candidato.

Na ocasião, Michelle também garantiu que o seu marido voltará às urnas em 2026 e diz que “dói a alma” vê-lo impossibilitando de sair de casa devido a prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Ele está dentro de casa, mas está lá igual siri na lata para voltar a trabalhar, viajar e vencer as eleições 2026", afirmou.

Michelle atribui a Lula a seca no Nordeste

Durante discurso, a mulher de Bolsonaro também mencionou as novas regras para o Benefício de Prestação Continuada (BPC) previstas no ajuste fiscal do governo. Além disso, ela também culpou Lula pela seca do Nordeste.

"O homem que corta o BPC, um homem que tira a comida do prato, um homem que, por maldade, para o fornecimento de água para dizer 'Deus é tão bom que deixou o povo do Nordeste sem água para me trazer como salvador para trazer água para o povo'. Maldito. Pensamento maligno", afirmou a ex-primeira-dama.

"Se autointitula o pai da pobreza e está trazendo as pessoas para a miséria. Nós não vamos mais aceitar essas falácias", acrescentou.

De olho no Senado

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) deu os primeiros passos para impulsionar o seu nome para as eleições de 2026.

Cotada para concorrer ao Senado, a mulher do ex-presidente transferiu o seu título de eleitor para o Distrito Federal, onde pretende disputar a um assento no Senado pelo município.

A transferência foi registrada na quarta-feira, 30 de julho, por meio das redes sociais de Michelle, e disse: “A boa filha retorna à sua casa. Novamente, eleitora de Brasília”.

Bolsonaro 2026 eleições 202026 Lula Michelle Bolsonaro Política

x