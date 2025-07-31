Menu
ELEIÇÕES

Michelle Bolsonaro toma atitude surpreendente e se aproxima do Senado

Mulher do ex-presidente vem ganhando força no meio político

Por Gabriela Araújo

31/07/2025 - 17:45 h
Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro durante evento no PL
Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro durante evento no PL -

De olho nas eleições de 2026, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) deu os primeiros passos para impulsionar o seu nome para as eleições de 2026.

Cotada para concorrer ao Senado, a mulher do ex-presidente transferiu o seu título de eleitor para o Distrito Federal, onde pretende disputar a um assento no Senado pelo município.

A transferência foi registrada na quarta-feira, 30, por meio das redes sociais de Michelle, e disse: “A boa filha retorna à sua casa. Novamente, eleitora de Brasília”.

Veja

Título eleitoral de Michelle Bolsonaro
Título eleitoral de Michelle Bolsonaro | Foto: Reprodução | Redes Sociais

A presidente do PL Mulher tem ganhado espaço no meio político em meio ao afastamento do ex-presidente devido a sua inelegibilidade até 2030 por 5 votos a 2, no Supremo Tribunal Federal (STF), em 30 de junho de 2023.

Bem avaliada

Michelle vem ganhando força dentro da política e foi bem avaliada pela pesquisa Latam Pulse, feita em parceria com a AtlasIntel/Bloomberg, divulgada na quarta-feira, 30.

Segundo o levantamento, a mulher de Jair Bolsonaro (PL) registrou 29,7% de intenção de voto em um cenário sem o marido ou o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Quando aparece no cenário ao lado do presidente Lula (PT), que deve tentar à reeleição em 2026, registra 48,5%.

A pesquisa ouviu 7.334 brasileiros entre os dias 25 e 28 de julho de 2025, por meio da metodologia recrutamento digital aleatório, feita pela internet. A margem de erro é de 1 ponto, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Família Bolsonaro nas eleições

Michelle não é o único nome da família Bolsonaro que irá disputar algum cargo legislativo no próximo pleito. O nome do vereador Carlos (PL-RJ) e o senador Flávio (PL-RJ) também estão bolsa de apostas do ex-presidente.

