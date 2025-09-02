Bolsonaro no STF: ex-presidente não está bem de saúde, diz advogado

Bolsonaro optou por não acompanhar a sessão na Corte - Foto: Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo

O advogado Celso Villardi, principal representante da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na ação sobre a trama golpista, afirmou, nesta terça-feira, 2, que o político "não está bem de saúde".

A declaração ocorreu na chegada de Villardi ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, para assistir o julgamento do ex-presidente da República, que optou por não acompanhar a sessão na sede da Corte.

"Ele não está bem de saúde", afirmou Villardi na entrada do STF, ao ser abordado pela imprensa.

Julgamento de Bolsonaro

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Além de Moraes, o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

