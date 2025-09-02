Menu
POLÍTICA

Bolsonaro no STF: ex-presidente não está bem de saúde, diz advogado

Primeira Turma do STF julga trama golpista nesta terça-feira, 2

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

02/09/2025 - 11:02 h | Atualizada em 02/09/2025 - 11:18
Bolsonaro optou por não acompanhar a sessão na Corte
Bolsonaro optou por não acompanhar a sessão na Corte

O advogado Celso Villardi, principal representante da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na ação sobre a trama golpista, afirmou, nesta terça-feira, 2, que o político "não está bem de saúde".

A declaração ocorreu na chegada de Villardi ao Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, para assistir o julgamento do ex-presidente da República, que optou por não acompanhar a sessão na sede da Corte.

"Ele não está bem de saúde", afirmou Villardi na entrada do STF, ao ser abordado pela imprensa.

Julgamento de Bolsonaro

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Além de Moraes, o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Acompanhe o julgamento em tempo real:


Fux absolve réus do crime de organização criminosa


Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid


Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação


Fux sugere anulação de processo contra golpistas e "incompetência absoluta" do STF

