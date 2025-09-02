Leonardo declara apoio a Bolsonaro em meio a julgamento no STF

Leonardo e Jair Bolsonaro - Foto: Bob Paulino | Globo e Ton Molina | STF

Um dia antes do julgamento de Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), na segunda-feira, 1º, o cantor Leonardo declarou apoio público ao ex-presidente durante um show.

O sertanejo interrompeu a apresentação, colocou uma bandeira do Brasil nas costas e discursou em defesa do político, que está em prisão domiciliar preventiva sob investigação de tentativa de golpe de Estado.

“A esse país maravilhoso que está na crescente. Vamos pensar no nosso futuro, nos nossos filhos, nos nossos netos. Não [vamos] deixar isso aqui virar um país comunista. É 22 na cabeça!”, afirmou o artista.

Parte do público aplaudiu o artista, mas, nas redes sociais, o posicionamento do cantor gerou críticas e ironias. “Falou ‘comunista’, já sabemos que é burro!”, comentou um internauta. “Não é à toa que defende bandido”, comentou mais um.

Julgamento de Bolsonaro

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar nesta terça-feira, 2, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. Além do político, mais sete pessoas, integrantes do chamado 'núcleo 1', serão julgadas pela Corte.

A sessão, primeira de oito, terá início às 9h, horário de Brasília, com a leitura do relatório, destacando também as etapas do processo, com os detalhes da acusação feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Essa parte fica a cargo do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

Na sequência, caberá ao presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, passar a palavra para o procurador-geral da República, Paulo Gonet, responsável pela acusação. Ao todo, ele terá cerca de duas horas para apresentar os argumentos contra os réus.

Depois da acusação, os advogados apresentarão as defesas dos oito acusados, com um prazo de até uma hora para as considerações.

Horário do julgamento

A primeira sessão terá início às 9h, sendo encerrada às 12h. A segunda sessão, ainda nesta terça-feira, 2, começa às 14h, com previsão de término às 19h. Confira as datas e horários:

2/09 (ter) – 9h às 12h | 14h às 19h

3/09 (qua) – 9h às 12h

9/09 (ter) – 9h às 12h | 14h às 19h

10/09 (qua) – 9h às 12h

12/09 (sex) – 9h às 12h | 14h às 19h

