Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VÍDEO

Leonardo declara apoio a Bolsonaro em meio a julgamento no STF

Jair Bolsonaro está sendo julgado nesta terça-feira, 2

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

02/09/2025 - 10:08 h | Atualizada em 02/09/2025 - 11:00
Leonardo e Jair Bolsonaro
Leonardo e Jair Bolsonaro -

Um dia antes do julgamento de Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), na segunda-feira, 1º, o cantor Leonardo declarou apoio público ao ex-presidente durante um show.

O sertanejo interrompeu a apresentação, colocou uma bandeira do Brasil nas costas e discursou em defesa do político, que está em prisão domiciliar preventiva sob investigação de tentativa de golpe de Estado.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“A esse país maravilhoso que está na crescente. Vamos pensar no nosso futuro, nos nossos filhos, nos nossos netos. Não [vamos] deixar isso aqui virar um país comunista. É 22 na cabeça!”, afirmou o artista.

Parte do público aplaudiu o artista, mas, nas redes sociais, o posicionamento do cantor gerou críticas e ironias. “Falou ‘comunista’, já sabemos que é burro!”, comentou um internauta. “Não é à toa que defende bandido”, comentou mais um.

Veja o momento:

Leia Também:

Bolsonaro no STF: Moraes abre julgamento e destaca força da democracia
Bolsonaro no STF: ministra de Lula comemora julgamento
Bolsonaro no STF: condenação pode estender período de inelegibilidade

Julgamento de Bolsonaro

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar nesta terça-feira, 2, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), réu no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado. Além do político, mais sete pessoas, integrantes do chamado 'núcleo 1', serão julgadas pela Corte.

A sessão, primeira de oito, terá início às 9h, horário de Brasília, com a leitura do relatório, destacando também as etapas do processo, com os detalhes da acusação feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Essa parte fica a cargo do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

Na sequência, caberá ao presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, passar a palavra para o procurador-geral da República, Paulo Gonet, responsável pela acusação. Ao todo, ele terá cerca de duas horas para apresentar os argumentos contra os réus.

Depois da acusação, os advogados apresentarão as defesas dos oito acusados, com um prazo de até uma hora para as considerações.

Horário do julgamento

A primeira sessão terá início às 9h, sendo encerrada às 12h. A segunda sessão, ainda nesta terça-feira, 2, começa às 14h, com previsão de término às 19h. Confira as datas e horários:

  • 2/09 (ter) – 9h às 12h | 14h às 19h
  • 3/09 (qua) – 9h às 12h
  • 9/09 (ter) – 9h às 12h | 14h às 19h
  • 10/09 (qua) – 9h às 12h
  • 12/09 (sex) – 9h às 12h | 14h às 19h

Acompanhe o julgamento em tempo real:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jair Bolsonaro Leonardo STF supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Leonardo e Jair Bolsonaro
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Leonardo e Jair Bolsonaro
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Leonardo e Jair Bolsonaro
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Leonardo e Jair Bolsonaro
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x