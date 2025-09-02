Bolsonaro no STF: lulistas vão ao Supremo e bolsonaristas se ausentam

Plenário da 1º Turma do STF - Foto: Antonio Augusto/STF

Deputados da base de apoio do presidente Lula (PT) foram até o Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

Os parlamentares são: Lindbergh Farias (RJ), líder do PT na Câmara, Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e Pedro Uczai (PT-SC).

Por outro lado, nenhum parlamentar apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu presencialmente ao STF para o primeiro dia de julgamento da ação sobre tentativa de golpe de Estado.

"Não vamos participar da farsa", disse Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, ao justificar sua ausência do STF. O deputado não está acompanhando o julgamento na casa do deputado federal Luciano Lorenzini Zucco, mas também não foi ao Supremo. Ele é um dos parlamentares mais ativos entre os bolsonaristas.

Julgamento

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga, nesta terça-feira, 2, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete integrantes do chamado 'núcleo 1' da trama que tinha como objetivo executar um golpe de Estado logo após o resultado das eleições presidenciais de 2022.