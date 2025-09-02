Menu
POLÍTICA
AO VIVO

Bolsonaro no STF: lulistas vão ao Supremo e bolsonaristas se ausentam

Oposição chama julgamento de farsa

Redação

Por Redação

02/09/2025 - 11:03 h | Atualizada em 02/09/2025 - 11:37
Plenário da 1º Turma do STF
Plenário da 1º Turma do STF -

Deputados da base de apoio do presidente Lula (PT) foram até o Supremo Tribunal Federal (STF) para acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado.

Os parlamentares são: Lindbergh Farias (RJ), líder do PT na Câmara, Jandira Feghali (PCdoB-RJ), Pastor Henrique Vieira (PSOL-RJ), Fernanda Melchionna (PSOL-RS) e Pedro Uczai (PT-SC).

Por outro lado, nenhum parlamentar apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu presencialmente ao STF para o primeiro dia de julgamento da ação sobre tentativa de golpe de Estado.

Leia Também:

Bolsonaro no STF: Moraes diz que julgamento é referência em transparência
Leonardo declara apoio a Bolsonaro em meio a julgamento no STF
Bolsonaro no STF: Moraes defende soberania e manda recado a Trump
Bolsonaro no STF: Moraes reforça papel da Corte: “Imparcialidade"

"Não vamos participar da farsa", disse Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara, ao justificar sua ausência do STF. O deputado não está acompanhando o julgamento na casa do deputado federal Luciano Lorenzini Zucco, mas também não foi ao Supremo. Ele é um dos parlamentares mais ativos entre os bolsonaristas.

Julgamento

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) julga, nesta terça-feira, 2, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e mais sete integrantes do chamado 'núcleo 1' da trama que tinha como objetivo executar um golpe de Estado logo após o resultado das eleições presidenciais de 2022.

Acompanhe o julgamento em tempo real:

