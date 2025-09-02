Bolsonaro no STF: hashtags polarizam redes sociais durante julgamento

Ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Evaristo Sá/AFP

Apoiadores deJair Bolsonaro (PL) já movimentam as redes sociais em meio ao julgamento do ex-presidente e de mais sete réus, iniciado na manhã desta terça-feira, 2, no Supremo Tribunal Federal (STF). No X, antigo Twitter, a hashtag #BolsonaroFree lidera os trending topics, com mais de 45 mil publicações até o momento.

“Hoje é dia de defender quem se sacrificou defendendo o Brasil. Deixe um #BolsonaroFree nós comentários”, declarou um internauta.“Hoje mais do que nunca. #BolsonaroFree”, escreveu outro.

“Estamos diante do maior episódio de perseguição política da história do Brasil, contra um homem que dedicou a vida pela nossa pátria. Comente #BolsonaroFree e vamos mostrar que o Brasil de bem não vai se calar”, afirmou um apoiador.

Outra hashtag também tem chamado atenção nas redes sociais. Enquanto bolsonaristas usam #BolsonaroFree para pedir a liberdade do ex-presidente, #BolsonaroCondenado cresce rapidamente, com mais de 30 mil publicações, refletindo a intensa polarização em torno do julgamento.

“Bolsonaro condenado e o Brasil pacificado. A história do Brasil sendo passada a limpo contra ditadores que tentaram impor sua vontade à maioria. Soberania é justiça é aplicação da lei para exemplificar fascista aqui não se cria”, disse um internauta.

“Bom dia, minha gente! Hoje é um dia histórico, veremos o pior presidente do Brasil e militares na cadeira dos réus, que seja feita justiça e sem anistia para golpistas! Soberania é Justiça”, escreveu outra.

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Além de Moraes, o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

