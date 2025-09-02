Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Bolsonaro no STF: hashtags polarizam redes sociais durante julgamento

Redes sociais se dividem entre apoiadores e críticos de Bolsonaro, com hashtags refletindo a polarização durante o julgamento no STF

Flávia Requião

Por Flávia Requião

02/09/2025 - 11:08 h | Atualizada em 02/09/2025 - 12:12
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Ex-presidente Jair Bolsonaro -

Apoiadores deJair Bolsonaro (PL) já movimentam as redes sociais em meio ao julgamento do ex-presidente e de mais sete réus, iniciado na manhã desta terça-feira, 2, no Supremo Tribunal Federal (STF). No X, antigo Twitter, a hashtag #BolsonaroFree lidera os trending topics, com mais de 45 mil publicações até o momento.

“Hoje é dia de defender quem se sacrificou defendendo o Brasil. Deixe um #BolsonaroFree nós comentários”, declarou um internauta.“Hoje mais do que nunca. #BolsonaroFree”, escreveu outro.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bolsonaro no STF: ex-presidente não está bem de saúde, diz advogado
Bolsonaro no STF: Moraes diz que julgamento é referência em transparência
Bolsonaro no STF: Moraes defende soberania e manda recado a Trump

“Estamos diante do maior episódio de perseguição política da história do Brasil, contra um homem que dedicou a vida pela nossa pátria. Comente #BolsonaroFree e vamos mostrar que o Brasil de bem não vai se calar”, afirmou um apoiador.

Outra hashtag também tem chamado atenção nas redes sociais. Enquanto bolsonaristas usam #BolsonaroFree para pedir a liberdade do ex-presidente, #BolsonaroCondenado cresce rapidamente, com mais de 30 mil publicações, refletindo a intensa polarização em torno do julgamento.

“Bolsonaro condenado e o Brasil pacificado. A história do Brasil sendo passada a limpo contra ditadores que tentaram impor sua vontade à maioria. Soberania é justiça é aplicação da lei para exemplificar fascista aqui não se cria”, disse um internauta.

“Bom dia, minha gente! Hoje é um dia histórico, veremos o pior presidente do Brasil e militares na cadeira dos réus, que seja feita justiça e sem anistia para golpistas! Soberania é Justiça”, escreveu outra.

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Além de Moraes, o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Confira algumas postagens:

Acompanhe o julgamento em tempo real:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bolsonaro BolsonaroFree Jair Bolsonaro julgamento redes sociais supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

Ex-presidente Jair Bolsonaro
Play

Fux sugere anulação de processo contra golpistas e "incompetência absoluta" do STF

x