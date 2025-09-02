Bolsonaro no STF: “Todos colaboraram para o golpe”, diz PGR

Moraes e Gonet - Foto: Gustavo Moreno/STF

Durante a sustentação da parte acusatória no julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro à prisão, nesta terça-feira, 2, o procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, ressaltou que todos os réus colaboraram para a tentativa de golpe.

Ainda que nem todos os denunciados tenham participado ativamente de todos os acontecimentos relevantes, na sequência de quadros que se desdobraram nas ações contra as instituições democráticas, todos colaboraram na parte que lhes coube em cada etapa do processo de golpe, para que o conjunto dos acontecimentos criminosos ganhasse realidade Paulo Gonet - procurador-geral da República

Gonet iniciou a argumentação após o término da leitura do relatório do processo, realizado em cerca de 1h40 pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Além de Moraes, o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

