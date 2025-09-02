Bolsonaro no STF: PGR diz que ação não pode ser vista isoladamente

Paulo Gonet, procurador-geral da República - Foto: Rosinei Coutinho/STF

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu a forma de análise da ação da trama golpista. Nesta terça-feira, 2, o PGR leu o parecer que acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete réus no processo.

De acordo com Gonet, a sequência dos episódios impede que a sucessão dos fatos sejam analisados de forma isolada.

A denúncia apresentada neste processo, não pode ser analisada como uma narrativa de fatos isolados. Antes há de ser contemplada como relato de uma sequência significativa de ações voltadas para a finalidade malsã, aptas para provocar o resultado que a legislação pune. A idoneidade objetiva dessas ações para ensejar a ofensa ao bem jurídico tutelado se revela na composição geral dos eventos, entrelaçados pelo desígnio da quebra da normalidade democrática Paulo Gonet - procurador-geral da República

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República. Além de Moraes, o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

