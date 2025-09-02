Menu
VALEU OU NÃO?

Bolsonaro no STF: "Mauro Cid deu fatos que foram confirmados em juízo"

Advogado de tenente-coronel defende manutenção de benefícios da delação premiada

Por Alan Rodrigues com Redação

02/09/2025 - 15:45 h | Atualizada em 02/09/2025 - 16:09
Jair Ferreira questiona sugestão da PGR e defende manutenção de benefícios de delação -

O advogado de defesa do tenente-coronel Mauro Cid, Jair Alves Ferreira, defendeu a manutenção dos benefícios do acordo de delação premiada firmado pelo seu cliente, contrariando a sugestão do Procurador Geral da República, Paulo Gonet, de uma redução menor que a acordada em uma evenual sentença condenatória.

Para o defensor, não há como negar a importância da delação para a acusação, embora a mesma não esteja centrada apenas no testemunho de Cid e nem tudo que foi delatado tenha sido confirmado.

Não há como dizer que ela não tem sustentação. Se ela não tem sustentação, a ação penal também não tem. Não é prova, é meio de obtenção de prova. Mauro Cid deu fatos que foram confirmados em juízo. Nem todos foram confirmados. Isso é o devido processo legal
Jair Ferreira - Advogado de Mauro Cid

O advogado sustenta que, no caso de se rever os benefícios oferecidos, diante de toda contribuição que, segundo ele, ampara a acusação, essa ferramenta processual restará completamente desacreditada. "Se fizermos isso, acabou o instituto da delação premiada", disse Jair Ferreira.

A Primeira Turma do STF julga o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR), chamado de "núcleo 1". Além do ministro Alexandre de Moraes, o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Os réus respondem pelos seguintes crimes:

  • Golpe de Estado;
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Organização criminosa armada;
  • Dano qualificado contra o patrimônio da União;
  • Deterioração de patrimônio tombado.

