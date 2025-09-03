Bolsonaro no STF: defesa do ex-presidente questiona delação de Cid

Advogado Celso Vilardi faz a defesa de Jair Bolsonaro no julgamento da trama golpista - Foto: Rosinei Coutinho / STF

Uma das estratégias utilizadas pelo advogado Celso Vilardi, que faz a defesa de Jair Bolsonaro no julgamento da trama golpista, foi descredibilizar a delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Segundo Vilardi, a versão dos fatos apresentada pelo tenente-coronel do Exército não é confiável.

Este é o segundo dia do julgamento da trama golpista. A primeira defesa do dia foi do advogado do general Augusto Heleno, Mateus Mayer Milanez. Em seguida falam as defesas dos ex-ministros Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto — este último apenas se houver tempo disponível.



Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Não sei se foram 11, 15 ou 16 depoimentos. Ele mudou de versão diversas vezes. Não sou eu que estou dizendo, é na verdade o Ministério Público Federal e a Polícia Federal no último relatório de novembro que identificou inúmeras omissões e contradições. Ele na verdade apresentou uma versão e alterou essa versão inúmeras vezes Celso Vilardi, advogado de Bolsonaro

Ele também citou uma suposta conversa de Cid no Instagram na qual ele que foi coagido pela investigação. "A senha e o perfil estão colocados no celular dele que foi apreendido lá atrás, não é de agora. Então, a prova que ele usou isso, ela é absolutamente indiscutível, se vão fazer investigação para punir alguém, isso eu não sei. Agora, o que mostra isso? Que esse homem não é confiável", afirmou.

A Primeira Turma do STF julga desde ontem o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Além de Alexandre de Moraes (relator), o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.

Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Acompanhe ao vivo

Assista ao vivo no A TARDE Play o julgamento de Jair Bolsonaro e mais sete réus da tentativa de golpe de Estado no Brasil, nesta quarta-feira, 3, no Supremo Tribunal Federal (STF). Hoje, advogados de defesa do ex-presidente, dos generais Augusto Heleno e Braga Neto e de Paulo Sergio Nogueira realizam a sustentação das partes envolvidas.