Bolsonaro no STF: defesa do ex-presidente questiona delação de Cid
"Ele mudou de versão diversas vezes", disse o advogado Celso Vilardi
Por Anderson Ramos
Uma das estratégias utilizadas pelo advogado Celso Vilardi, que faz a defesa de Jair Bolsonaro no julgamento da trama golpista, foi descredibilizar a delação premiada do ex-ajudante de ordens Mauro Cid. Segundo Vilardi, a versão dos fatos apresentada pelo tenente-coronel do Exército não é confiável.
Este é o segundo dia do julgamento da trama golpista. A primeira defesa do dia foi do advogado do general Augusto Heleno, Mateus Mayer Milanez. Em seguida falam as defesas dos ex-ministros Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto — este último apenas se houver tempo disponível.
Não sei se foram 11, 15 ou 16 depoimentos. Ele mudou de versão diversas vezes. Não sou eu que estou dizendo, é na verdade o Ministério Público Federal e a Polícia Federal no último relatório de novembro que identificou inúmeras omissões e contradições. Ele na verdade apresentou uma versão e alterou essa versão inúmeras vezes
Ele também citou uma suposta conversa de Cid no Instagram na qual ele que foi coagido pela investigação. "A senha e o perfil estão colocados no celular dele que foi apreendido lá atrás, não é de agora. Então, a prova que ele usou isso, ela é absolutamente indiscutível, se vão fazer investigação para punir alguém, isso eu não sei. Agora, o que mostra isso? Que esse homem não é confiável", afirmou.
A Primeira Turma do STF julga desde ontem o núcleo central da investigação da Procuradoria-Geral da República (PGR). Além de Alexandre de Moraes (relator), o caso está sendo analisado pelos ministros Cristiano Zanin (presidente), Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia.
Os réus respondem por golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.
Acompanhe ao vivo
Assista ao vivo no A TARDE Play o julgamento de Jair Bolsonaro e mais sete réus da tentativa de golpe de Estado no Brasil, nesta quarta-feira, 3, no Supremo Tribunal Federal (STF). Hoje, advogados de defesa do ex-presidente, dos generais Augusto Heleno e Braga Neto e de Paulo Sergio Nogueira realizam a sustentação das partes envolvidas.
