Advogado de Augusto Heleno questiona papel de Moraes: "Inquisidor?"
Defesa do general e ex-minsitro de Bolsonaro alegou que teve pouco tempo para analisar conteúdos colhidos pela Polícia Federal
Por Anderson Ramos
O advogado Mateus Mayer Milanez, responsável pela defesa de general Augusto Heleno, foi o primeiro a argumentar no julgamento do plano de golpe de Estado, na sessão desta quarta-feira, 3, na Primeira Turma do Supremo Tribuna Federal (STF). Em sua fala inicial, ele criticou a postura do relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes, no decorrer do processo. Para Milanez, houve excesso de perguntas ao longo das sessões.
Qual o papel do juiz de julgador, ou é o juiz inquisidor? Qual a função da consignação das perguntas por parte do juiz instrutor. E aqui mais curioso, o Ministério Público não quis conseguir dar perguntas. Quem quis conseguir dar perguntas foi o juiz
Para auxiliar em sua sustentação oral, Milanez apresentou 107 slides e pretende utilizar integralmente o tempo de uma hora a que tem direito. Ele dividiu a sua fala em três tópicos:
- nulidade pela manipulação e impossibilidade de análise das provas colhidas na investigação;
- nulidade pela pela violação ao sistema acusatório;
- imperiosa absolvição do general Heleno
O advogado argumentou que a defesa teve dificuldades para ter acesso ao conteúdo colhido pela Polícia Federal na Operação e do pouco tempo para análise do material.
“Todo material contido no sharepoits ultrapassa a marca de 20 terabytes compactados. Como num curso espaço de tempo que esta defesa técnica é possível de se analisar?”, argumentou o advogado alegando que teve apenas dois dias para analisar o material.
