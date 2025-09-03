Advogado de Augusto Heleno questiona papel de Moraes: "Inquisidor?"

Advogado Mateus Mayer Milanez, responsável pela defesa de general Augusto Heleno - Foto: Gustavo Moreno/STF

O advogado Mateus Mayer Milanez, responsável pela defesa de general Augusto Heleno, foi o primeiro a argumentar no julgamento do plano de golpe de Estado, na sessão desta quarta-feira, 3, na Primeira Turma do Supremo Tribuna Federal (STF). Em sua fala inicial, ele criticou a postura do relator do caso no STF, ministro Alexandre de Moraes, no decorrer do processo. Para Milanez, houve excesso de perguntas ao longo das sessões.

Qual o papel do juiz de julgador, ou é o juiz inquisidor? Qual a função da consignação das perguntas por parte do juiz instrutor. E aqui mais curioso, o Ministério Público não quis conseguir dar perguntas. Quem quis conseguir dar perguntas foi o juiz Mateus Mayer Milanez - advogado de defesa de general Augusto Heleno

Para auxiliar em sua sustentação oral, Milanez apresentou 107 slides e pretende utilizar integralmente o tempo de uma hora a que tem direito. Ele dividiu a sua fala em três tópicos:

nulidade pela manipulação e impossibilidade de análise das provas colhidas na investigação;

nulidade pela pela violação ao sistema acusatório;

imperiosa absolvição do general Heleno

O advogado argumentou que a defesa teve dificuldades para ter acesso ao conteúdo colhido pela Polícia Federal na Operação e do pouco tempo para análise do material.

“Todo material contido no sharepoits ultrapassa a marca de 20 terabytes compactados. Como num curso espaço de tempo que esta defesa técnica é possível de se analisar?”, argumentou o advogado alegando que teve apenas dois dias para analisar o material.

