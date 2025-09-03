Defesa de Bolsonaro nega atentado contra democracia

Celso Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro - Foto: Rosinei Coutinho/STF

Celso Vilardi, advogado de Jair Bolsonaro, afirmou que o ex-presidente não atentou contra o estado democrático de direito e defendeu a inocência do seu cliente no julgamento da trama golpista que acontece nesta quarta-feira, 3, na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o advogado, Bolsonaro não está envolvido na “sucessão incrível de fatos” que culminou nos atos do dia 8 de janeiro de 2023. O ex-mandatário não acompanha a argumentação oral no plenário.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O presidente foi tragado para esses fatos. O presidente não atentou contra o estado democrático de direito e não há uma única prova que atrela o presidente ao Punhal Verde e Amarelo, a Operação Luneta e ao 8 de janeiro Celso Vilardi - advogado de Jair Bolsonaro

“Aliás, nem o delator chegou a dizer que o presidente participou”, se referindo ao ex-ajudante de ordens, Mauro Cid, que ontem teve seu advogado negando coação na delação premiada.

Este é o segundo dia do julgamento da trama golpista. A primeira defesa do dia foi do advogado do general Augusto Heleno, Mateus Mayer Milanez. Em seguida falam as defesas dos ex-ministros Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Netto — este último apenas se houver tempo disponível.

Acompanhe ao vivo

Assista ao vivo no A TARDE Play o julgamento de Jair Bolsonaro e mais sete réus da tentativa de golpe de Estado no Brasil, nesta quarta-feira, 3, no Supremo Tribunal Federal (STF). Hoje, advogados de defesa do ex-presidente, dos generais Augusto Heleno e Braga Neto e de Paulo Sergio Nogueira realizam a sustentação das partes envolvidas.