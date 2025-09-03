Ao Vivo: acompanhe o 2º dia do julgamento de Bolsonaro no A TARDE Play

Segundo dia do julgamento de Bolsonaro é transmitido pelo A TARDE Play - Foto: Victor Piemonte/STF

Assista ao vivo no A TARDE Play o julgamento de Jair Bolsonaro e mais sete réus da tentativa de golpe de Estado no Brasil, nesta quarta-feira, 3, no Supremo Tribunal Federal (STF). Hoje, advogados de defesa do ex-presidente, dos generais Augusto Heleno e Braga Neto e de Paulo Sergio Nogueira realizam a sustentação das partes envolvidas.

Mais sobre o julgamento

O Portal A TARDE realiza cobertura especial do julgamento da tentativa de golpe desde a terça-feira, 2. Na Tag Bolsonaro no STF há um compilado de matériassobre o asssunto.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

- Ontem, Bolsonaro apareceu na porta de casa revelou estar acompanhando o julgamento.

- O advogado do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, negou coação durante delação premiada.

- O procurador-geral da República (PGR), Paulo Gonet, disse em sua fala que“Todos os envolvidos colaboraram para o golpe”.

- Também na terça, uma guerra digital foi travada entre apoiadores do presidente e defensores da condenação. As hashtags #BolsonaroFree e #BolsonaroCondenado dominaram as redes sociais.

- Em sua fala de abertura dos trabalhos, o minsitro Alexandre de Moraes, realator do processo, defendeu a soberania do Brasil, destacou a força da democracia e reforçou papel de imparcialidade da Corte.



Acompanhe ao vivo: